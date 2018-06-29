Yeşilyurt hız kesmiyor!

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yeşilyurt Belediyespor’da transfer çalışmaları devam ediyor. İç ve dış transferde hareketli saatlerin yaşandığı mavi beyazlı kulüpte Teknik Direktör Hayati Palancı’nın raporu doğrultusunda 2 isim daha transfer edildi. Malatya temsilcisi en son Somaspor’da forma giyen takımın eski oyuncusu Vedat Taşdemir ve yine Somaspor’dan İbrahim Tokay’ı renklerine bağladı. İç transferde Murat Avcu, Erdem İsotçu, Mübarek Kılıç, Abdulvahap Kaya ve Yunus Emre Eserdi ile tekrar anlaşan mavi beyazlı kulüp, dış transferde ise Gökhan Zirekli, Mehmet Erdem, Ramazan Çavuş, Emrullah Sarıhasanoğlu ve Emre Dinarlı’yı transfer etmişti. Palancı’nın İzmirspor’dan öğrencisi olan İbrahim Tokay, İzmirspor, Dersimspor, Somaspor, Bornova Yeşilova, ve Foça Belediyespor takımlarında forma giydi. Tokay, sağ bekte görev yapıyor. 2 sezon önce Yeşilyurt forması giyen Vedat Taşdemir ise 36’ya yakın takımda amatör ve profesyonel olarak forma giydi.

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