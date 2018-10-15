Yeşilyurt hız kesmiyor!

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 1920 Maraş Spor’u 2-0 mağlup etti. Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Celil Demircan, Muhammed Enes Eskici, Dursun Zeyrek hakem üçlüsü yönetti.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, mücadelenin 23.dakikasında Deniz Işık’ın pasında Adem Şahin’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda iki takımda gol bulmak için varını yoğunu ortaya koyarken, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 90.dakikada Kaiumzhan Sharipov’un penaltı golüyle durumu 2-0’a getirdi. Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Yeşilyurt Belediyespor, rakibini 2-0 yenerek, evinde oynadığı ikinci maçı kazanmış oldu.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahaya Gökhan Zirekli, İbrahim Tokay, Erhan Gözetlik, Yunus Emre Eserdi, Deniz Işık, Mehmet Güler, Cemre Atmaca, Adem Şahin, Kaiumzhan Sharipov, Engin Yıldız, Ramazan Çavuş on biriyle çıktı. Kahramanmaraş ekibi 1920 Maraş Spor ise Mahmut Arıkan, Mustafa Yaşar Boşnak, Mehmet Ballı, Kadir Demir, Mehmet Akif Alıcı, Sefa Aktepe, Abdullah Sönmez, Bünyamin Kılınç, Mustafa Maden, Volkan Süer, İbrahim Kubilay Taş on biriyle mücadele etti.