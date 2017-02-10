TEKİN: BU LİG DAHA ÇOK DEĞİŞİR
1920 Maraş maçı ve zirve yarışını değerlendiren Teknik Direktör İsmail Tekin, yarışını sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi. Elazığ DSİ takımıyla geçen hafta çok zor bir müsabaka oynadıklarını kaydeden Tekin, "Ligde 2.yarı büyük çekişmeye sahne oluyor. Geçen hafta rakibimiz gerçekten iyi bir direnç gösterdi. Kazanmak önemliydi ve kazandık. Daha öncede söyledim, bu lig daha çok değişkenlik gösterir. Nitekim bu hafta oynanacak müsabakalar yukarısı için önem taşıyan müsabakalar. Biz sonuna kadar bu yarışın içerisinde olmak istiyoruz. Bunun içinde elimizden geleni yapacağız. Bu haftaki rakibimiz 1920 Maraş bu ligin güçlü takımlarından. Kadrosunda da gerçekten kaliteli isimler var. Tabi biz de kaliteli ve iyi bir ekimiz. İki kazanmaya kararlı takımın maçı olacak diye düşünüyorum. İnşallah kazanan biz oluruz” diye konuştu.
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