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Yeşilyurt hem güç hem moral depoluyor!

İnönü Stadı’nda güç depolayan Yeşilyurt Belediyespor’da takıma yeni katılan oyuncuların kısa sürede uyum sağladıkları gözlenirken, bu durumun teknik heyeti memnun ediyor. Sezona günde çift antrenman yaparak hazırlanan turuncu-yeşilliler, ikinci etap kampı için 5 Ağustos’ta Erzurum’a gidecek. Öte yandan antrenman öncesi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve kulüp yöneticileri takıma moral ziyaretinde bulunarak oyunculara baklava ikram etti. İdman öncesi konuşan Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Hayati Palancı, Malatya’ya 3.Lig takımı kazandırmak adına yola çıktıklarını söyledi.

Yeşilyurt hem güç hem moral depoluyor!

İnönü Stadı’nda güç depolayan Yeşilyurt Belediyespor’da takıma yeni katılan oyuncuların kısa sürede uyum sağladıkları gözlenirken, bu durumun teknik heyeti memnun ediyor. Sezona günde çift antrenman yaparak hazırlanan turuncu-yeşilliler, ikinci etap kampı için 5 Ağustos’ta Erzurum’a gidecek. Öte yandan antrenman öncesi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve kulüp yöneticileri takıma moral ziyaretinde bulunarak oyunculara baklava ikram etti. İdman öncesi konuşan Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Hayati Palancı, Malatya’ya 3.Lig takımı kazandırmak adına yola çıktıklarını söyledi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:29
Yeşilyurt hem güç hem moral depoluyor!

“ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ”

Palancı,  “Yeşilyurt gibi büyük bir ailenin liderliğini yapan Yeşilyurt Belediye Başkanımızın bu anlamlı ziyareti bizlere büyük bir moral aşılamıştır, bizi onure etmiştir. Biz şampiyonluk hedefiyle yola çıkan bir ekibiz, Allah’ın izniyle de bunu başaracak güce ve imkânlara sahibiz. Birinci ve ikinci etap hazırlıklarımızı maksimum düzeyde gerçekleştirip hazır bir şekilde lige başlayarak belirlenen hedefe ulaşmak için çok çalışacağız. Ligin başlamasıyla birlikte bu takımın gücünü herkes görecektir. Belediye Başkanımızın özellikle bu süreçte çok ciddi desteklerini gördük, bize inandı ve arkamızda duruyor, bundan sonra da bu desteklerini devam ettirecek olması bizim için en büyük moral kaynağıdır. Şampiyonluk kupasını kendisine hediye etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah yolun sonu mutluluk olur.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu ise yeni sezon hazırlıklarına büyük bir moral ve motivasyonla başladıklarını ifade ederek, “Başkanımızın bize tevdi ettiği görevi layıkıyla yerine getirmek için şahsım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz olarak elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Bizler Belediye Başkanımız Mehmet Çınar adına burada görev yapıyoruz, inşallah sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen takım biz oluruz, bu hedefe inandık, çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Malatya ve Yeşilyurt’a yakışan bir teknik heyetimiz ve futbolcu kadromuz var. Hedeflerimize ulaşmak için bizlere sınırsız destek veren Belediye Başkanımıza hem sağladığı imkânlar hem de bu moral ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Şampiyonlukların birlik ve beraberlik ruhuyla kazanıldığına dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da yaptığı konuşmada “Şampiyonluklar birlik ve beraberlikle, kenetlenmeyle olur, tüm taraftarlarımızın ve medyamızın desteğiyle inşallah bu yıl bu özlemi gidereceğiz. Tüm Malatyalıların desteğiyle Yeşilyurt Belediyespor’u 3.Lige yükselterek bu alandaki açığı kapatıp, şehrimize 3.Lig takımı kazandırmış oluruz. Rabbim bizlere şampiyonluk kupasını kaldırmamızı nasip etsin inşallah. “ diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
İNÖNÜ STADIYeşilyurt Belediyespor
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