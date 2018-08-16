Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
89078
ALTIN
220.274
DOLAR
5.8117
STERLİN
7.3903
EURO
6.6101

Yeşilyurt hazırlık maçında güldü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor Erzurum’da oynadığı hazırlık müsabakasında Büyükşehir Belediyesi Vanspor’u 2-0 mağlup etti.

Yeşilyurt hazırlık maçında güldü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor Erzurum’da oynadığı hazırlık müsabakasında Büyükşehir Belediyesi Vanspor’u 2-0 mağlup etti.

16 Ağustos 2018 Perşembe 11:08
Yeşilyurt hazırlık maçında güldü

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken’de sürdürün Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Büyükşehir Belediyesi Vanspor ile oynadığı hazırlık müsabakasını 2-0 kazanarak yeni sezona hazır bir görüntü ortaya koydu. Mavi-beyazlı takımın gollerini 30. dakikada Adem Şahin ve 37. dakikada ise Ahmet Çapaz kendi kalesine attı. Rakibi karşısında 90 dakika boyunca üstün bir oyun ortaya koyan Malatya ekibi, yeni sezona öncesi lige hazır bir görüntü sergiledi.

PALANCI: SON DURUMDAN MEMNUNUM

Karşılaşmayı değerlendiren Teknik Direktör Hayati Palancı, “Kamptaki ikinci hazırlık maçını Büyükşehir Belediyesi Vanspor’la oynadık. Tabi bu tür maçlar büyük bir gösterge olmamakla birlikte, aslında bir diğer taraftan da son durumunu görmeniz bakımından oldukça önemli. Bugün bütün futbolcularıma şans verdim ve son durumlarından gayet memnun kaldım. Yeni katılan oyuncuların da uyum sürecini atlattıklarını görmek beni ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah daha iyi duruma gelerek, lige hazır bir şekilde başlarız” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
YeşilyurtYeşilyurt Hazırlık MaçıBÖLGESEL AMATÖR LİG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Zamanla daha iyi olacağız”
“Zamanla daha iyi olacağız”
Seth, Fenerbahçe’den çekinmiyor
Seth, Fenerbahçe’den çekinmiyor
Futbolculara başkan desteği
Futbolculara başkan desteği
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim