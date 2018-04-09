YEŞİLYURT HAKEME TAKILDI

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde sezon bu hafta oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Yeşilyurt Belediyespor son maçında sahasında Hankendispor’u konuk etti. Ligde iddiası olmayan iki takımın karşılaştığı maçta Malatya temsilcisinin ilk yarıda attığı bir gol hakem tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken maç 0-0 eşitlikle sona erdi.