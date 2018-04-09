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YEŞİLYURT HAKEME TAKILDI

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde sezon bu hafta oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Yeşilyurt Belediyespor son maçında sahasında Hankendispor’u konuk etti. Ligde iddiası olmayan iki takımın karşılaştığı maçta Malatya temsilcisinin ilk yarıda attığı bir gol hakem tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

YEŞİLYURT HAKEME TAKILDI

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde sezon bu hafta oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Yeşilyurt Belediyespor son maçında sahasında Hankendispor’u konuk etti. Ligde iddiası olmayan iki takımın karşılaştığı maçta Malatya temsilcisinin ilk yarıda attığı bir gol hakem tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 11:37
YEŞİLYURT HAKEME TAKILDI

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta Yeşilyurt Belediyespor, ligin son haftasında Elazığ temsilcisi Hankendispor ile 0-0 berabere kaldı. Yeşiltepe 1’nolu sahada oynanan karşılaşmayı Ramazan Haymana, Ahmet Çıtak, Fikret Merih Kılıç hakem üçlüsü yönetti. Yeşilyurt Belediyespor sahaya Metehan Erdem, Harun Aytemur, Bedrettin Bulguru, Yunus Emre Eserdi, Mustafa Maden, Mert Ali Turgut, Cuma Nasır, Mehmet Ali Kayailli, Erdem İsotçu, Yusuf Çelik, Osman Çavdar on biriyle çıktı. Hankendispor ise Emrah Gür, Faruk Çiftçioğlu, Talha Üstündağ, Batuhan Avşar, Eray Tizik, Abdülkadir Akar, Mazlum Daşlık, Fethi Ahmet Özdemir, Abdulkaki Umay, Soner Kayıkçı, Taha Esmeray on biriyle mücadele etti. Gol sesi çıkmayan karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı. Öte yandan ev sahibi takımın maçın ilk yarısında bulduğu gol ise yan hakemin ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Yeşilyurt Belediyespor
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