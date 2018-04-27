Yeşilyurt Görme Engelliler Spor Kulübü Bursa’dan 12 Madalya İle Döndü

Yeşilyurt Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Şerif Büyükdaş yaptığı açıklamada; “17-19 Nisan 2018 tarihler arasında Bursa’da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonasında çok önemli başarılar elde ettik. Üç gün süren yarışmalarda sporcularımızdan Abuzer Karadağ cirit’te üçüncü, Salih Karadeniz güllede birinci, disk atmada üçüncü, Abdurrahim Kılıç 5000 metrede üçüncü, Mikail Bal uzun atlama ve güllerde ikinci, Muhammed Dönmez 100 ve 200 metre yarışlarında ikinci, uzun atlamada üçüncü, Yusuf Çelik ise 100 ve 200 metre yarışlarında üçüncü, uzun atlamada ikinci olmuştur. Şampiyonadan toplam 12 madalya ile dönen ve ilimiz en güzel şekilde temsil eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Bize sınırsız destek veren, ilgisini ve alakasını kesmeden her zaman sahip çıkan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat’a sağladığı imkânlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz.” dedi. (BÜLTEN)