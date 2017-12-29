29 Aralık 2017 Cuma

Yeşilyurt golcüsünü sattı!

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Azeri golcüsü Royal Nejafov’u Bölgesel Amatör Lig takımı Ağrı 1970 Spor takımına sattı.

Yeşilyurt golcüsünü sattı!

  BAL 2. Grup’un ilk yarısında Yeşilyurt Belediyespor forması altıda 8 gol atarak takımın en golcü ismi olmayı başaran Royal, BAL 1.Grup takımlarından Ağrı 1970 Spor takımına transfer oldu. Royal Nejafov’un 1.Grup’ta ilk yarıyı 31 puanla yenilgisiz kapatan Ağrı’ya transfer olmasıyla önemli bir oyuncusunu kaybeden Yeşilyurt Belediyespor’un bu oyuncunun yerine transfer yapmayacağı öğrenildi.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlamasına rağmen aldığı kötü sonuçlarla bu hedefinin uzağında kalan Yeşilyurt Belediyespor’da ise Royal Nejafov’un ardından birkaç futbolcuyla daha yolların ayrılacağı belirtildi. İkinci yarı için küçülmeye gideceği öğrenilen Yeşilyurt Belediyespor yönetiminin, kulübün mali dengelerini korumaya yönelik bir yol izleyeceği öğrenildi.

İHA
Anahtar Kelimeler: Azeri Golcüsü Royal NejafovBusabah

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