BAL 2. Grup’un ilk yarısında Yeşilyurt Belediyespor forması altıda 8 gol atarak takımın en golcü ismi olmayı başaran Royal, BAL 1.Grup takımlarından Ağrı 1970 Spor takımına transfer oldu. Royal Nejafov’un 1.Grup’ta ilk yarıyı 31 puanla yenilgisiz kapatan Ağrı’ya transfer olmasıyla önemli bir oyuncusunu kaybeden Yeşilyurt Belediyespor’un bu oyuncunun yerine transfer yapmayacağı öğrenildi.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlamasına rağmen aldığı kötü sonuçlarla bu hedefinin uzağında kalan Yeşilyurt Belediyespor’da ise Royal Nejafov’un ardından birkaç futbolcuyla daha yolların ayrılacağı belirtildi. İkinci yarı için küçülmeye gideceği öğrenilen Yeşilyurt Belediyespor yönetiminin, kulübün mali dengelerini korumaya yönelik bir yol izleyeceği öğrenildi.

İHA