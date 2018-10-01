Yeşilyurt gaza bastı!

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup’ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Araban Belediyespor’u Miraç ve Kaiumzhan Sharipov’un golleriyle 3-1 mağlup etti. Turuncu yeşilliler bu sonuçla puanını 6’ya yükseltti. Yeşiltepe’de oynanan müsabakayı yaklaşık 3 bin futbolsever tribünden takip ederken, turuncu yeşilliler maçın başında 1 – 0 geriye düşmesine karşın harika bir geri dönüşle 3 – 1 kazanmasını bildi.

ARABAN MAÇA 1 – 0 ÜSTÜN BAŞLADI!

Dakika 1: Araban Belediyespor’un hızlı gelişen atağında Mehmet Doğan’ın şutunda defans araya girdi top kornere çıktı. Korner atışını Enver kullandı. Paslaşarak kullanılan korner atışında Burak ceza sahasına ortaladı Mehmet Doğan kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.

YEŞİLYURT’UN CEVABI GEÇİKMEDİ

Dakika 3: Yeşilyurt Belediyespor’da orta alandan gönderilen uzun pasta Araban Belediyespor’un stoperi Enes Filiz ile kaleci Tolga Gemici çarpıştı, boşta kalan topu Yeşilyurt Belediyespor’dan Kaiumzhan Sharipov ağlara gönderdi: 1-1.

ADEM KALECİYE TAKILDI!

İlk yarısı 1 – 1 sonuçlanan karşılaşmanın 49.dakikasında; Yeşilyurt Belediyespor’da Kaiumzhan Sharipov’un şutu defanstan döndü içeriye doldurulan topa Adem vurdu top kalecide kaldı.

BU DA KAÇAR MI CEMRE?

Dakika 62: Yeşilyurt Belediyespor’da Mert Ali’nin kafayla içeriye doldurduğu top Cemre’nin önünde kaldı. Tecrübeli golcü kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kötü bir vuruşla topu dışarı attı. Kaçırdığı pozisyon usta golcünün klasına yakışmadı.

KIRGIZ GOLCÜ SAHNE ALDI

Dakika 82: Deniz Işık’ın soldan ortasında Kaiumzhan Sharipov kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 2-1.

GENÇ MİRAÇ NOKTAYI KOYDU!

Dakika 90+4: Miraç Ölmez soldan ceza sahasına iyi girdi sert vurdu üst direkten dönen topu kafayla tamamladı ve farkı ikiye çıkarttı: 3 - 1.