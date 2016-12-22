12. haftaya üçüncü sırada giren Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un golünü 76’ıncı dakikada Meye kafa vuruşuyla kaydetti. Ev sahibi takım 90. dakikada Necati ile bir penaltı vuruşundan sonuç alamadı. Gap Arena Recep Kutluay Stadında oynanan karşılaşmaya Yeşilyurt Belediyespor, Önder, Ziya, Bedrettin, Vedat, Ali, Erdem, Harun, Meye, Tolga, Alfonso ve Sefa on biriyle çıktı. Karşılıklı ataklar şeklinde geçen müsabakanın 76’ncı dakikada Ziya’nın sağ kanattan yaptığı ortaya güzel bir kafa vuruşu yapan Meye topu ağlarla buluşturdu ve konuk takım Yeşilyurt Belediyespor 1-0 öne geçti. Maçın 90’ıncı dakikasında ev sahibi takım bir penaltı vuruşundan sonuç alamadı. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçene Necati’nin vuruşunda top direğe çarparak kaleci Önder’in ellerinde kaldı. Karşılaşma 1-0 Yeşilyurt Belediyespor’un üstünlüğüyle sona erdi.

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