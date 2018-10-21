Yeşilyurt galibiyet için gidecek

BAL 2. Grup 5. Hafta maçında yarın Tunceli’de Dersimspor ile karşılaşacak Yeşilyurt Belediyespor 10 puanlı rakibini gözüne kestirdi. Turuncu yeşilli temsilcimizde futbol şube sorumlusu Kadircan Esen, ilk 4 haftada aldıkları iyi sonuçları taçlandırmak için Dersim maçından galibiyetle dönmeleri gerektiğini belirtti.

Esen, 1920 Maraş Spor maçında takımın iyi futbolla kazandığını belirterek, “Yönetimden teknik heyete, futbolcularımızdan tüm çalışanlara uyum içerisinde sürece devam ediyoruz. Sezon başında demiştim herkes üzerine düşeni yaparsa bu takım başarılı olur diye, şu an yönetim, teknik heyet ve futbolcular elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Önümüzde Dersim maçı var. Önemli bir maç, belki de sezon sonu “iyi ki" ya da “keşke” denilebilecek bir maç. Bizde sonunda “iyi ki" mücadele edip kazanmışız demek istiyoruz. Hedefimiz galibiyet. Galip gelerek deplasmandan 3 puan almak istiyoruz. Yeşilyurt Belediyespor 2. Grup’ta her maçın mutlak favorisidir. Yeter ki sahada isteyelim ve inanalım. Bu sene inşallah bu takımı 3. Lig’e çıkartmanın gayretindeyiz. Alternatifli bir kadroya sahibiz Mehmet Güler’in kırmızı kart cezalı olması bizi üzdü ama yerini dolduracak yapıya sahibiz. Onun yerine oynayacak arkadaşımızın da en az Mehmet kadar mücadele vereceğinden şüphemiz yoktur. İç saha maçlarında taraftarımızın desteğinin artarak devam etmesini istiyoruz.” Şeklinde konuştu.