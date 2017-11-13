13 Kasım 2017 Pazartesi

Yeşilyurt fire vermedi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor, evinde karşılaştığı Kahramanmaraş temsilcisi Dumlupınarspor’u 3-1 mağlup etti. Yeşiltepe’de oynanan maçın 36. dakikasında 1-0 geriye düşen mavi-beyazlılar, Mert Ali Turgut, Cuma Nasır ve Royal Najafon’un attığı gollerle rakibini Malatya’dan eli boş göndererek galibiyet serisini 3’e çıkardı.

13 Kasım 2017 Pazartesi 11:44
Yeşilyurt fire vermedi

  Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup takımlarından Yeşilyurt Belediyespor ligin 8. haftasında sahasında karşılaştığı Dumlupınarspor’u 3-1 mağlup etti. Yeşiltepe’de oynanan maçta Yeşilyurt Belediyespor sahaya Metehan Erdem, Mehmet Ali Kayailli, Bedrettin Bulgurlu, Yunus Emre Eserdi, Yusuf Kaygusuz, Erhan Özdil, Cuma Nasır, Erdal Küçükkara, Mert Ali Turgut, Erdem İsotçu, Royal Najafov 11’i ile çıktı.

Maçın 36. dakikasında Dumlupınarsporlu Barış Korkmaz’ın attığı golle 1-0 geriye düşen Yeşilyurt Belediyespor, 42. dakikada Mert Ali Turgut’un attığı penaltı golüyle 1-1’lik eşitliği sağladı. İkinci devreye iyi başlayan mavi beyazlılar 68. dakikada Mert Ali Turgut ile penaltı atışından yararlanamadı. 71. dakikada Cuma Nasır’ın attığı golle 2-1 öne geçen Yeşilyurt Belediyesi 79. dakikada Azeri golcüsü Royal Najafon’un attığı golle karşılaşmayı 3-1 kazandı. Malatya temsilcisi aldığı 3 puanla grupta puanını 13’e yükselterek yükselişini sürdürdü.

SERİYİ 4’E ÇIKARMAK İSTİYORUZ
  Maçın ardından değerlendirmede bulunan Yeşilyurt Belediyespor’un kanat oyuncusu Erdal Küçükkara, “Kendi sahamızda galip geldiğimiz için çok mutluyuz. 2 maçlık bir serimiz vardı bu sayıyı 3’e çıkardık. Zor maçtı ama iyi oyun oynayarak iyi bir sonuç aldık. 3 puanı hanemize yazdırdığımız için mutluyuz. Takımımız son maçlarla yukarılara doğru güzel bir ivme yakaladı. Önümüzdeki hafta yine zor bir maç bizi bekliyor. Pertek deplasmanına gideceğiz inşallah orada da galip gelerek galibiyet serimizi 4’e çıkarmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeşilyurt Belediyespor

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