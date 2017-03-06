Yeşiltepe 3 Nolu Sahada oynanan müsabakayı Safa Yılmaz, Çağlar Mert, Yakup Erdoğan hakem üçlüsü yönetti. Rakibi karşısında maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan ev sahibi Yeşilyurt Belediyespor’un gollerini 20. dakikada penaltıdan Sefa Ayvaz, 46’da Yusuf Çelik, 85’inci dakikada ise Özgür Dükme kaydetti. Müsabakaya Önder, Ziya, Mehmet Ali, Vedat, Murat, Sefa, Cuma, Özgür, Yusuf Çelik, Alfonso ve Loris on biriyle çıkan Malatya temsilcisi aldığı galibiyetle puanını 47’e yükseltti ve grupta liderliğini sağlama aldı.

YEŞİLYURT GOLLERLE ŞOV YAPTI!

Müsabakanın 20.dakikasında kendi bireysel çabasıyla rakip ceza sahası içerisine giren Meye, yapılan müdahaleyle yerde kaldı ve karşılaşmanın hakemi penaltı kararı verdi. Penaltıyı Sefa kullandı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı üstün tamamlayan ev sahibi Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başladı ve 46’ncı dakikada sağ kanattan Ziya’nın taşıdığı topta Yusuf yaşanan karambolda golü kaydetti ve skoru 2-0’a taşıdı. 2-0’dan sonra oldukça rahatlayan Yeşilyurt Belediyespor, dakikalar 85’i gösterirken bu kez Özgür Dükme sağ kanattan topu içeri taşıdı ve şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak farkı 3’e çıkardı. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu tayin eden gol oldu ve Yeşilyurt Belediyespor rakibini 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 70. Dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası Yeşilyurt Belediyespor teknik sorumlusu İsmail Tekin maçın hakemi tarafından tribüne gönderildi. Şampiyonluk yarışındaki bir diğer takım olan Araban Belediyespor’un bay olduğu haftayı 3 puanla kapatan mavi beyazlılar, maç sonrası galibiyetin sevincini doyasıya yaşadı.

HABER MERKEZİ