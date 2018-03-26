YEŞİLYURT EVİNDE YOK!

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’un 24. haftasında sahasında 11 Nisanspor ile karşılaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibiyle golsüz berabere kaldı. Yeşiltepe 3 numaralı sahada oynanan karşılaşmayı Celil Demircan, Levent Anıl Sönmez, Dursun Zeyrek hakem üçlüsü yönetti.



Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibinin kontrollü oyununa aynı şekilde cevap verince kaçta pozisyon açısından kısır bir görüntü ortaya çıktı. Karşılaşmada iki tarafta eşitliği bozamayınca müsabaka başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Malatya Yeşilyurt Belediyespor puanını 31’e yükseltti. busabahmalatya.com