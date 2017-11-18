18 Kasım 2017 Cumartesi

Yeşilyurt dışarıda İnönü içeride!

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Malatya temsilcisi iki takım Yeşilyurt Belediyespor ve İnönü Üniversitesispor 9. haftada yarın kritik sınavlarına çıkacak. Geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran Yeşilyurt Belediyesi, deplasmanda ligin güçlü takımı 62 Pertek Spor ile karşılaşacak. Parasal sorunun devam ettiği İnönü Üniversitesispor, 1920 Maraş Spor ile mücadele edecek.

18 Kasım 2017 Cumartesi 11:52
Yeşilyurt dışarıda İnönü içeride!

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta üst üste üçüncü maçını kazanarak puanını 13'e yükselten Yeşilyurt Belediyespor, 62 Pertekspor ile yarın saat 13:30’da Tunceli Atatürk Stadı’nda karşılaşacak. Ligde 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik alan Tunceli temsilcisinin henüz mağlubiyeti bulunmuyor. Son haftalarda yakaladığı çıkışla üst sıralardaki takımlarla arasındaki puan farkının açılmasına izin vermeyen İsmail Tekin’in öğrencileri, Pertek Spor’u yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Mavi-beyazlılarda Pertek maçı öncesi eksik oyuncu bulunmazken, son 3 haftada kazanılan 9 puandan dolayı morallerin yüksek olduğu öğrenildi.

HÜKMEN MAĞLUP SAYILABİLİR!

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta mücadele eden bir diğer Malatya temsilcisi İnönü Üniversitesispor ise 9. haftada sahasında karşılaşacağı 1920 Maraşspor maçına Yeşiltepe Stadı’nda yaptığı antrenmanla hazırlanıyor. Antrenör Cafer Aypan yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlılarda futbolcu ödemelerinden kaynaklı parasal sorun sürerken, ödemelerin yapılmaması halinde takımın yarın oynanacak maça çıkmayabileceği ve takımın hükmen 3-0 mağlup sayılma ihtimalinin olduğu öğrenildi. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 17 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 16 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017