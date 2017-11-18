Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta üst üste üçüncü maçını kazanarak puanını 13'e yükselten Yeşilyurt Belediyespor, 62 Pertekspor ile yarın saat 13:30’da Tunceli Atatürk Stadı’nda karşılaşacak. Ligde 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik alan Tunceli temsilcisinin henüz mağlubiyeti bulunmuyor. Son haftalarda yakaladığı çıkışla üst sıralardaki takımlarla arasındaki puan farkının açılmasına izin vermeyen İsmail Tekin’in öğrencileri, Pertek Spor’u yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Mavi-beyazlılarda Pertek maçı öncesi eksik oyuncu bulunmazken, son 3 haftada kazanılan 9 puandan dolayı morallerin yüksek olduğu öğrenildi.

HÜKMEN MAĞLUP SAYILABİLİR!

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta mücadele eden bir diğer Malatya temsilcisi İnönü Üniversitesispor ise 9. haftada sahasında karşılaşacağı 1920 Maraşspor maçına Yeşiltepe Stadı’nda yaptığı antrenmanla hazırlanıyor. Antrenör Cafer Aypan yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlılarda futbolcu ödemelerinden kaynaklı parasal sorun sürerken, ödemelerin yapılmaması halinde takımın yarın oynanacak maça çıkmayabileceği ve takımın hükmen 3-0 mağlup sayılma ihtimalinin olduğu öğrenildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ