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Yeşilyurt derbi havasına girdi

BAL’da sezona derbiyle başlayacak Malatya Yeşilyurtspor bu maçın hazırlıklarını eksiksiz sürdürüyor. Şampiyonluk iddiası için sezona galibiyetle girmek isteyen turuncu yeşillilerde teknik direktör Hayati Palancı, futbolcularından 3 puan bekliyor.

Yeşilyurt derbi havasına girdi

BAL’da sezona derbiyle başlayacak Malatya Yeşilyurtspor bu maçın hazırlıklarını eksiksiz sürdürüyor. Şampiyonluk iddiası için sezona galibiyetle girmek isteyen turuncu yeşillilerde teknik direktör Hayati Palancı, futbolcularından 3 puan bekliyor.

18 Eylül 2018 Salı 18:29
Yeşilyurt derbi havasına girdi

Bölgesel Amatör Lig’de yer alan Yeşilyurt Belediyespor ligin ilk haftasında oynayacağı Pütürge Belediyespor derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Konak Tesislerinde Hayati Palancı yönetiminde çalışan mavi beyazlılarda morallerin yüksek olduğu belirtildi. Sezonun ilk haftasında Malatya’nın bir diğer BAL’da mücadelede eden takımı Pütürge Belediyespor ile karşılaşacak olan Yeşilyurt Belediyespor, hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Hedeflerinin Malatya’ya bir 3. Lig takımı kazandırmak olduğunu belirten teknik direktör Hayati Palancı, sezona iyi başlamak istediklerini ifade etti. Takımına güvendiğini kaydeden Palancı, “Yeni sezonun tüm takımlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sezonun ilk maçında oynayacağımız Pütürge Belediyespor maçı bizim için çok önemli. Bu maçın hazırlıklarını sürdürüyoruz. Sezona iyi başlamak için ilk maçımızı kazanmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu doğrultuda hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Tabi henüz tam olarak hazır olmasak da hızla bu eksiklerimizi tamamlıyoruz. İnşallah bu sezon Malatya’ya bir 3.lig takımı kazandırmak istiyoruz. Takımıma güveniyorum” diye konuştu.

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
YEŞİLYURTSPOR
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