09 Aralık 2017 Cumartesi

Yeşilyurt çıkış peşinde

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta konuk olduğu Şanlıurfa ekibi 11 Nisan Spor’a 1-0 mağlup olan Yeşilyurt Belediyespor, yarın sahasında oynayacağı Araban Belediye Spor maçı hazırlıklarını Yeşiltepe Stadı’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

09 Aralık 2017 Cumartesi 10:54
Yeşilyurt çıkış peşinde

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor, ligin 12. haftasında karşılaşacağı 11 Nisan Spor hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör İsmail Tekin nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Çeşitli pas organizasyonlarında bulunan oyuncular yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Ligde geçen hafta konuk olduğu Şanlıurfa ekibi 11 Nisan Spor’a 1-0 mağlup olan Mavi-Beyazlılar, bu hafta sahasında oynayacağı maçta galip gelerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Ligin 12. haftasında Yeşiltepe’de Pazar günü Araban Belediye Spor ile karşılaşacak olan Yeşilyurt Belediyesispor, geride kalan 10 haftada 15 puan topladı.

 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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