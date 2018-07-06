Yeşilyurt Bolu’da çalışacak

Takımdaki son durum ve gelişmeleri değerlendiren Kadircan Esen, “Sezon hazırlıkları çerçevesinde öncelikle yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirerek kulüp içerisinde belirli değişiklikler yaptık. Futbol Şube Sorumlusu görevine ben geldim, mali ve idari işler görevini Bekir Karakuş devraldı, kulüp yöneticiliğine ise Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’ın kendi özel kalemi Mehmet Türkoğlu’nu atadı. Yönetim kurulumuzun listesinde teknik direktörlük görevi için Hayati Palancı’nın ismi yer alıyordu. Kendisiyle yaptığımız görüşmeler neticesiyle anlaşarak yeni bir yapılanma içerisine girdik. Yapılan bu anlaşmadan sonra Hayati hocamızdan transfer listesini istedik. Transfer listesinde bulunan futbolcularla tek tek görüştük. Dış transferde, Dersimspor’dan kaleci Gökhan Zirekli, orta saha oyuncusu Mehmet Güler, Soma Linyitspor’dan defans oyuncusu İbrahim Tokay, Siirtspor’dan Emrullah Sarıhasanoğlu, Arabanspor’dan defans oyuncusu Deniz Işık, Balçovaspor’dan orta saha Adem Şahin, Yeni Malatyaspor’dan Eyüp Uçar, İçelspor’dan Bekir Yardım ve Ramazan Çavuş ile anlaşma sağladık. İç transferde ise Vedat Taşdemir, Murat Avcu, Erdem İsotçu, Abdullahvahap Kaya, Yunus Emre Eserdi ve Mert Ali Turgut ile sözleşmemizi yeniledik. Bu anlamda transferlerimizin yüzde 90’ını şuan da tamamladık. Görüştüğümüz birkaç oyuncu daha var. Onlarla da anlaşırsak veya sürpriz bir oyuncu daha gündeme gelirse denemeye alarak kadromuza katabiliriz.” dedi.

HAZIRLIKLAR 25 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

Teknik direktör Hayati Palancı’nın transfer listesine tamamen uyum sağladıklarını ifade eden Esen, “Aldığımız futbolcular BAL’da bizim şampiyonluk için en büyük aday olduğumuzu gösteriyor. Hocamızda şuan kulübün kurumsal yapısından ve işleyişinden gayet mutlu. Kendisinin bize sunduğu hemen hemen hiçbir futbolcu listesini geri çevirmedik. Bir iki tane anlaşamadığımız futbolcu oldu. Onlarla da ailevi nedenlerden dolayı anlaşamadık. Hayati hocamız şuan kulübün işleyiş sürecinde etkin olarak devam ediyor. Yeni sezon kampını da Bolu’da yapmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Hocamız 25 Temmuz’da takımı Malatya’da toplamayı düşünüyor. Bir hafta kendi evimizde çalışmalarımızı sürdürdükten sonra Ağustos ayının ilk haftasında takımı kampa götüreceğiz.” diye konuştu.