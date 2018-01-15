Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta yer alan Yeşilyurt Belediyesispor ikinci yarının ilk maçında deplasmanda 1920 Maraşspor ile karşılaştı. Kahramanmaraş Hanefi Mahçiçek Stadı’nda oynanan ve Murat Göze’nin yönettiği müsabakada ev sahibi takım 8. dakikada 1 - 0 öne geçerken, konuk Yeşilyurt Belediyespor bu gole 10. dakikada karşılık verdi. Çekişmeli mücadelelere sahne olan maçta iki takım da birbirine üstünlük kuramazken ve müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla ikinci yarıya beraberlikle başlayan Mavi-beyazlılar, puanını 19’a yükseltti. Öte yandan Yeşilyurt Belediyespor, ligin 15. haftasını bay takım olarak geçecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ