15 Ocak 2018 Pazartesi

Yeşilyurt bildiğiniz gibi!

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyesispor ligin ilk yarısındaki kötü görüntüsünü ikinci yarının ilk maçında da sürdürdü. Deplasmanda 1920 Maraşspor ile karşılaşan Malatya temsilcisi, zayıf rakibiyle yenişemedi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 11:12
Yeşilyurt bildiğiniz gibi!

  Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta yer alan Yeşilyurt Belediyesispor ikinci yarının ilk maçında deplasmanda 1920 Maraşspor ile karşılaştı. Kahramanmaraş Hanefi Mahçiçek Stadı’nda oynanan ve Murat Göze’nin yönettiği müsabakada ev sahibi takım 8. dakikada 1 - 0 öne geçerken, konuk Yeşilyurt Belediyespor bu gole 10. dakikada karşılık verdi. Çekişmeli mücadelelere sahne olan maçta iki takım da birbirine üstünlük kuramazken ve müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla ikinci yarıya beraberlikle başlayan Mavi-beyazlılar, puanını 19’a yükseltti. Öte yandan Yeşilyurt Belediyespor, ligin 15. haftasını bay takım olarak geçecek. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeşilyurt Belediyesispor

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 15 Ocak 2018 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 13 Ocak 2018 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2018 © Copyright © by Busabah Malatya 2017