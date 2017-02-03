03 Şubat 2017 Cuma

Yeşilyurt Belediyespor’u deviren Kurt antrenör konuştu:“Kazandığımız için çok mutluyuz”

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden İnönü Üniversitesispor'da geçen hafta Yeşilyurt Belediyespor karşısında alınan 3 puanın sevinci sürüyor.

02 Şubat 2017 Perşembe 12:58
Yeşilyurt Belediyespor’u deviren Kurt antrenör konuştu:“Kazandığımız için çok mutluyuz”

Malatya derbisinde Yeşilyurt Belediyespor'u 2-1 yenen turuncu-beyazlı ekip hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Elazığ Yolspor maçının hazırlıklarına İnönü Üniversitesi Stadı'nda başladı. İnönü Üniversitesispor Teknik Direktörü Murat Kurt, yaptığı açıklamada her müsabakaya olduğu gibi Yeşilyurt Belediyespor müsabakasına da galibiyet parolasıyla çıktıklarını söyledi.

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ ORTAYA KOYDUK"
  Kurt, Yeşilyurt karşılaşmasında ellerinden gelen her şeyi ortaya koyduklarını kaydederek, "Her müsabakaya olduğu gibi, Yeşilyurt maçına da galibiyet parolasıyla çıktık. Kazandığımız için çok mutluyuz. Biz her maça puan ya da puanlar almak için çıkıyoruz ve ligin sonunda olabileceğimiz en yüksek yerde olmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"BU HAFTA ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"
  Pazar günü deplasmanda Elazığ Yolspor ile karşılaşacaklarını kaydeden Murat Kurt, "Bu hafta zor bir maç bizi bekliyor. İnşallah bu maçta da puan ya da puanlar almayı planlıyoruz. Tabii ki öncelikli hedefimiz galibiyet. Antrenman yaptığımız saha oldukça soğuk, bu da bizi biraz zorluyor. Onun dışında çalışmalarımız iyi gidiyor. Elimizden geldiğince iyi ve verimli antrenman yapıyoruz" diye konuştu. 

İHA
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