29 Aralık 2016 Perşembe

Yeşilyurt Belediyespor’da dev tesis için düğmeye basıldı

Bölgesel Amatör Futbol Lig(BAL) takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor için Yakınkent’te 20 dönümlük alana tesis yapılacağı açıklandı.

29 Aralık 2016 Perşembe 14:29
Yeşilyurt Belediyespor’da dev tesis için düğmeye basıldı
Profesyonel takımların kalabileceği özellikte bir tesis yapımı için kolların sıvandığı Yeşilyurt Belediyespor’da kulüp başkanı Dursun Sucu, kendilerine bu imkanları sunan Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür etti.
Sportif branşlarda kalıcı başarılar için öncelikle tesisleşmeye ciddi önem verdiklerini kaydeden Sucu, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Malatya Yeşilyurt Belediyespor’a büyük bir tesis kazandırılıyor” dedi.

“Profesyonel kulüpleri bile kıskandıracak özellikte olacak”
Sucu, “Malatya Yeşilyurt Belediyespor’a takımın alt yapılarında yer alan genç oyuncuların kamp yapacağı, idmanlarını ve maçlarını oynayacağı büyük bir tesis kazandırılıyor. Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın bizzat yapılması için talimat vermesiyle başlayan çalışmalar neticesinde Yakınkent’te 20 dönümlük arazi üzerine biri suni çim olmak üzere iki adet çim saha, bir adet idari bina, kafeterya, bir adet halı saha ile kulübe ek gelir getirecek mekanlar inşa edilecek. Tesisimiz profesyonel kulüpleri bile kıskandıracak özellikte olacak” dedi.
İHA
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