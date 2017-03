Yeşiltepe 3 Nolu Sahada oynanan müsabakayı Oğuzhan Aksu, Kadir Öksüz, Yeter Karaçalı hakem üçlüsü yönetti. Rakibi karşısında maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan ev sahibi Yeşilyurt Belediyespor’un gollerini 16. dakikada Özgür, 66’da Meye, 82. dakikada Yusuf Çelik kaydetti. Müsabakaya Önder, Ziya, Mehmet Ali, Vedat, Murat, Erdem, Cuma, Özgür, Sefa, Yusuf Çelik ve Loris on biriyle çıkan Malatya temsilcisi aldığı galibiyetle puanını 50’ye yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.

"Umarım sezon istediğimiz tablo çıkar karşımıza” "

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü İsmail Tekin, her maça final gözüyle baktıklarını, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Zirve takiplerini sürdürdüklerini belirten Tekin, “Kazandığımız için mutluyuz. Bu grupta henüz her şey bitmedi. Biz kendi işimizi yapıp, yolumuza devam edeceğiz. Tabi artık son haftalara girildi. Bunun düşüncesiyle her maça final gözüyle bakıyoruz. Umarım sezon istediğimiz tablo çıkar karşımıza” dedi.

İHA