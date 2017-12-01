Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta yer alan Yeşilyurt Belediyespor’da futboldaki başarısızlık belediye içinde de ciddi bir rahatsızlık yarattı. Belediye başkanı Hacı Uğur Polat’ın iyi niyetli yaklaşımına karşın, her yıl ortalama harcanan yaklaşık 1 milyonluk kaynak, futbol dışında karşılığını bulurken, futbol branşında 2 sezondur yaşanan başarısızlık tüm güzel işleri de gölgede bıraktı. 850 sporcunun 4’ü profesyonel liglerde olacak şekilde yarışmasına rağmen futbol takımındaki kötü sonuçlar, kulübün ve belediyenin kamuoyunda görmek istediği algıyı yanlış yöne çevirdi.

FUTBOL ŞUBESİ KULÜBÜN BAŞARISINI ÖRTÜYOR!

4 sezondur ilk kez böyle bir durumla karşılaşan Yeşilyurt Belediyesi sorunun çözümü için üst üste toplantılar yaptı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yönetime tam yetki vererek, “Gereği neyse yapın” dediği öğrenilirken, başkan yardımcısı Mehmet Güner, kulüp başkanı Dursun Sucu, ikinci başkan Şahin Özer, futbol şube sorumlusu Eyüp Bolat, İnönü Üniversitesi beraberliğinden sonra defalarca bir araya geldi. Futbol şubesindeki sıkıntının tüm kulübün emeklerini gölgelediğini kabul eden yönetim futboldaki başarısızlığın faturasını ise teknik direktör İsmail Tekin’e kesmeye hazırlanıyor.

11 NİSAN MAÇI SONRASI OPERASYON OLABİLİR!

Hafta başından beri karar alınamaması nedeniyle takımın artık 11 Nisan deplasmanına gidecek duruma gelmesinden dolayı teknik direktör İsmail Tekin ile ilgili kararı şimdilik erteleyen yönetim, bu maça da Tekin ile çıkmayı planlıyor. Hem maçın sonucuna hem de takımda yaşanacak diğer gelişmelere göre kararını önümüzdeki hafta içi açıklayacak yönetimin bu süre zarfında ödemeleri de durduracağı bilgisine ulaşıldı. Kulüpte bu gelişmeler yaşanırken, teknik direktör İsmail Tekin’in de 2 gündür antrenmanlara çıkmadığı öğrenildi. Konuyla ilgili yönetim tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, takımı 11 Nisan maçına Yardımcı Antrenör Engin Beltekin’in hazırlandığı belirtildi.

BAŞARISIZ İSMAİL TEKİN NEDEN İSTİFA ETMİYOR?

Öte yandan kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre başarısız olmasına rağmen ısrarla devam etme eğiliminde olan İsmail Tekin ve yardımcılarının, kamuoyundaki tüm tepkilere rağmen bu umursamaz tavırlarının arkasında içerdeki paralarının yattığı konuşuluyor. Yaklaşık 7 haftadır maaş ve prim konusunda ödeme yapılmadığı öğrenilirken, teknik heyetin bu parayı almadan gitmek istemediği iddia ediliyor. Tekin’in istifa etmeyip, yönetimin göndermesini bekleyerek içerdeki bu parasını böylelikle pazarlık haline getirip ayrılmayı düşündüğü de gelen haberler arasında.











FATİH AVCI