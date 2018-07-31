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Yeşilyurt Belediyespor yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Yeşilyurt Belediyespor 2018-2019 futbol sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşilyurt Belediyespor yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Yeşilyurt Belediyespor 2018-2019 futbol sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.

31 Temmuz 2018 Salı 16:34
Yeşilyurt Belediyespor yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor

Çalışmalarını İnönü Stadı’nda çalışan turuncu yeşilliler Malatya kampının ardından Erzurum'a gidecek.

Malatya’nın BAL’daki temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’in yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

İnönü Stadı’nda güç depolayan mavi-beyazlılarda takıma yeni katılan oyuncuların da kısa sürede uyum sağladıkları gözlenirken, bu durumun teknik heyeti memnun ettiği belirtildi.

Günde çift antrenman gerçekleştiren turuncu-yeşilliler, ikinci etap kampı için 5 Ağustos’ta Erzurum’a gidecek.

“Çok çalışacağız”

Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hayati Palancı, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi.

Kamuoyunda kendilerine olan inancın çok yüksek olduğunu belirten Palancı, “Takımımız yeni sezon hedefi şampiyonluktur. Bizde bu hedef doğrultusunda elimizden geleni yapacağız. Bunun dışında alınacak her sonuç başarı hanemize eksi olarak yansıyacaktır. Bunun için çok çalışacağız. Şampiyonluklar ancak birliktelikler ve çok çalışmayla ortaya çıkar. Şampiyonluk ruhunun nasıl ortaya çıktığını daha önce bilen arkadaşlarımız var. Bu birlikteliği sağladığımız sürece engelleri aşacağımıza inanıyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
YeşilyurtBelediye SporYeni Sezon
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