Yeşilyurt Belediyespor'u Palancı çalıştıracak

Efsane Malatyaspor’un eski takım kaptanı ve teknik direktörü Hayati Palancı, yeni sezonda BAL ekibi Yeşilyurt Belediyespor’u çalıştıracak. Bölgesel Amatör Lig’de aradığı başarıyı bir türlü yakalayamayan Malatya temsilcisi, İsmail Tekin’den boşalan teknik adamlık görevine Palancı’yı getirdi. Palancı ile 1 yıllık sözleşme imzalanırken, yeni sezon transfer görüşmelerine ise önümüzdeki günlerde başlanacağı ifade edildi.

Son olarak Dersimspor’da görev yapan Palancı’yı takımın başına getirerek şampiyonluk iddiasını ortaya koyan mavi-beyazlı kulübün, hedefe yönelik transferler yapacağı belirtildi.

Yeşilyurt Belediyespor, Malatya Büyükşehir Belediyespor oluyor

Bu arada Yeşilyurt Belediyespor Kulübü’nün isim değişikliğiyle, ‘Malatya Büyükşehir Belediyespor’ olmasının gündemde olduğu ifade edildi.

Konunun Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat arasında konuşulduğu, iki başkanın da bu değişikliğin olması için gerekli çalışmaların başlatılması yönünde karar aldığı iddia ediliyor.

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