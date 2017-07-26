Bölgesel Amatör Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor 29 Temmuz Cumartesi günü top başı yapacak. Yeni sezon öncesi iddialı bir takım kurmak için yoğun bir mesai harcayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, kamp çalışmalarının startını veriyor. 2017-2018 futbol sezonunda BAL’da şampiyonluğu hedefleyen Malatya temsilcisi bu doğrultuda önemli transferlere imza attı. Kadronu büyük ölçüde yenileyen mavi beyazlılar, yeni sezon kampının birinci etabı için Cumartesi günü Yeşiltepe’de ilk çalışmasını gerçekleştirecek. 10 günlük Malatya kampının ardından, ikinci etap için Nevşehir Ürgüp’e gidecek olan mavi beyazlılar, 10 gün de burada çalışacak. Yeni sezon için teknik Direktör İsmail Tekin ile sözleşme yenileyen mavi beyazlılarda Kulüp Başkanı Dursun Sucu, yeni sezon hazırlıkları için Cumartesi günü Yeşilyurt Sosyal Tesisleri’nde toplanacaklarını belirtti. Bu sezon daha maliyeti az ve ayakları yere sağlam basan bir takım kurma çabasında olduklarını belirten Sucu, “Yeni sezon çalışmalarımızı inşallah Cumartesi günü başlatacağız. Umarım bizim için sakatlıksız, kazasız, belasız bir sezon olur. Bu sezon daha maliyeti az ve ayakları yere sağlam basan bir takım kurma çabasındayız. Aldığımız oyuncular da maliyet olarak bu ligin orta seviyelerinde maliyetle maliyetlerinde alınmış oyuncular. Transferde eksik gördüğümüz noktalara imkanlarımız ölçüsünde birkaç takviye daha yapabiliriz” diye konuştu.

İHA