Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Palancı:

2018-2019 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL), 22 Eylül’de başlıyor. BAL’da Malatya’yı temsil edecek olan Yeşilyurt Belediyespor’da tamamlanan kamp sürecinin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Teknik Direktör Hayati Palancı, 28 Temmuz’da göreve getirildikten sonra 6 Ağustos’a kadar Malatya’da çalıştıklarını söyledi. Sonrasında Erzurum kampına katıldıklarını belirten Palancı, burada 15 günlük kamp süresi zarfında 3 hazırlık karşılaşması da yaptıklarını söyledi.

Çok faydalı bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getiren Palancı, “Öncelikle burada hedefi olan bir takımdayım. Bu hedefi olan takımda da öncelikle bu şansı bana verip bu kadroyu oluşturan başta Mehmet Çınar başkana aynı zamanda yönetim kuruluna ve başkanına bana verdikleri destekten dolayı kendilerine sonsuz teşekkürler diliyorum. Biz aslında insanların dışarıda konuştuğu gibi çok ciddi bütçeler ile takım yapmadık. Aslında çok mütevazı denilebilecek bütçe ile çok iyi takım kurduğumuza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Takım olarak santrafor eksikliklerinin olduğunu bunu da Mali’den bir oyuncuyla tamamlamaya çalıştıklarını belirten Palancı, “Ama onun da 3 maç cezası var, o yüzden başka bir santrafor arayışımız sürüyor. Görüştüğümüz bir iki tane isim var şuanda liglerinde oynayan ama maliyetleri de bize uymadığı sürece bugüne kadar gelmek zoruna kaldık” ifadelerine yer verdi.

Yeni sezon hazırlıklarının şuan da iyi gittiği de belirten Palancı, “Çalışmalarımız iyi gidiyor, hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda da inanıyorum ki bu takım bunu yakalayacak güce erişecektir lig başlaması ile birlikte. Bu anlamda çalışmalar devam ediyor. Ligde ilk maçımız yine bizim kardeş takımımız Pütürge Belediyespor ile geneline baktığınız zaman şanslı bir fikstür çektik diyebiliriz. Tabi ne olursa olsun benim teknik direktörlük de bir koşulum var, her rakiple oynayacaksınız. Bunun zamanı yeri hiç fark etmiyor. Her rakiple oynadığınız zamanda fikstürün bir değeri kalmıyor. Hedefimiz kesinlikle şampiyonluk 3. Lige bir takım çıkartacağız inşallah” diye konuştu.

Takımın yüzde 90’ının istediği kadro olduğunu ifadede eden Palancı, “Bu kadroyu da kurarken gerçekten karakterlerine inandığım, gerçekten futbolculuklarına inandığım oyuncuları almaya çalıştım ve öylede bir kadro kurduğuma inanıyorum. Şuan ki görüntü, futbol takımı dışında benzetme olarak kolej takımı ve çalışmalarımızda hiçbir sorun yaşamadan kazasız belasız bugüne kadar geldik. Bir Emrullah diye arkadaşımız ben getirdiğim. Benim kefil olduğum oyuncudan verim alamadık onun da nedeni şu bizden gizlediği bir sağlık problemi vardı tabi bu idmanlara yansıyınca bizde yollarımızı ayırmak zorunda kaldık” şeklinde konuştu.

Ligde yer alan diğer takımları da değerlendiren Palancı, “Benim en çok üzerinde durduğum takım Kahramanmaraş Belediyeydi. Oda hocası telefon açtı maç yapabilir miyiz diye onları da öyle görmüş olduk ama kadro açısından baktığımız zaman işte Dersim’i zaten biliyorum. Dersim ile aynı otelde kamp yaptık. O bir tarafta kapalı kutu diyebileceğimiz Urfa Belediye var. Grup içinde iddialı olan takımlardan bana diyorlar rakipleri seyrettirdin mi? Ben rakipleri seyrettirmem, aslında benim ne yapacağım önemli. Tabi seyrettirip önemli hamlelerde fark edecek taktiksel bir şeyler olabilir, ama bizim ne yapacağımız önemli olduğu için hep şu kafada gidiyorum. Onlar bizim için önlem alsın, bizim onlara karşı önlem almak gibi bir niyetimiz yok” ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com