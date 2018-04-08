Yeşilyurt Belediyespor sezonu beraberlikle noktaladı

Bu sonuçla mavi-beyazlılar sezon başında şampiyonluk parolasıyla başladıkları BAL 2.Grup’u 33 puanla 8. sırada tamamladı.

Yeşiltepe 1’nolu sahada oynanan karşılaşmayı Ramazan Haymana, Ahmet Çıtak, Fikret Merih Kılıç hakem üçlüsü yönetti.

Yeşilyurt Belediyespor sahaya Metehan Erdem, Harun Aytemur, Bedrettin Bulguru, Yunus Emre Eserdi, Mustafa Maden, Mert Ali Turgut, Cuma Nasır, Mehmet Ali Kayailli, Erdem İsotçu, Yusuf Çelik, Osman Çavdar on biriyle çıktı.

Hankendispor ise Emrah Gür, Faruk Çiftçioğlu, Talha Üstündağ, Batuhan Avşar, Eray Tizik, Abdülkadir Akar, Mazlum Daşlık, Fethi Ahmet Özdemir, Abdulkaki Umay, Soner Kayıkçı, Taha Esmeray on biriyle mücadele etti. Gol sesi çıkmayan karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.