Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114738
ALTIN
173.544
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6903
EURO
4.9655

Yeşilyurt Belediyespor sezonu beraberlikle noktaladı

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor, ligin son haftasında Elazığ temsilcisi Hankendispor ile 0-0 berabere kaldı. 

Yeşilyurt Belediyespor sezonu beraberlikle noktaladı

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor, ligin son haftasında Elazığ temsilcisi Hankendispor ile 0-0 berabere kaldı. 

08 Nisan 2018 Pazar 17:24
Yeşilyurt Belediyespor sezonu beraberlikle noktaladı

Bu sonuçla mavi-beyazlılar sezon başında şampiyonluk parolasıyla başladıkları BAL 2.Grup’u 33 puanla 8. sırada tamamladı. 
Yeşiltepe 1’nolu sahada oynanan karşılaşmayı Ramazan Haymana, Ahmet Çıtak, Fikret Merih Kılıç hakem üçlüsü yönetti. 
Yeşilyurt Belediyespor sahaya Metehan Erdem, Harun Aytemur, Bedrettin Bulguru, Yunus Emre Eserdi, Mustafa Maden, Mert Ali Turgut, Cuma Nasır, Mehmet Ali Kayailli, Erdem İsotçu, Yusuf Çelik, Osman Çavdar on biriyle çıktı. 
Hankendispor ise Emrah Gür, Faruk Çiftçioğlu, Talha Üstündağ, Batuhan Avşar, Eray Tizik, Abdülkadir Akar, Mazlum Daşlık, Fethi Ahmet Özdemir, Abdulkaki Umay, Soner Kayıkçı, Taha Esmeray on biriyle mücadele etti. Gol sesi çıkmayan karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeşilyurt BelediyesporHankendispor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En etkili Türk listesinde Malatyaspor USA Başkanı Mutlu da var
En etkili Türk listesinde Malatyaspor USA Başkanı Mutlu da var
Büyükşehir Ampute rakibini farklı yendi
Büyükşehir Ampute rakibini farklı yendi
E.Yeni Malatyaspor’da A.Alanyaspor mesaisi başladı
E.Yeni Malatyaspor’da A.Alanyaspor mesaisi başladı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim