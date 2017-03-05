Yeşiltepe 3 Nolu Sahada oynanan müsabakayı Safa Yılmaz, Çağlar Mert, Yakup Erdoğan hakem üçlüsü yönetti. Rakibi karşısında maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan ev sahibi Yeşilyurt Belediyespor’un gollerini 20. dakikada penaltıdan Sefa Ayvaz, 46’da Yusuf Çelik, 85’inci dakikada ise Özgür Dükme kaydetti. Müsabakaya Önder, Ziya, Mehmet Ali, Vedat, Murat, Sefa, Cuma, Özgür, Yusuf Çelik, Alfonso ve Loris on biriyle çıkan Malatya temsilcisi aldığı galibiyetle puanını 47’e yükseltti ve grupta liderliğini sağlama aldı.



Maçtan notlar

Müsabakanın 20.dakikasında kendi bireysel çabasıyla rakip ceza sahası içerisine giren Meye, yapılan müdahaleyle yerde kaldı ve karşılaşmanın hakemi penaltı kararı verdi. Penaltıyı Sefa kullandı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı üstün tamamlayan ev sahibi Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başladı ve 46’ncı dakikada sağ kanattan Ziya’nın taşıdığı topta Yusuf yaşanan karambolda golü kaydetti ve skoru 2-0’a taşıdı. 2-0’dan sonra oldukça rahatlayan Yeşilyurt Belediyespor, dakikalar 85’i gösterirken bu kez Özgür Dükme’nin sağ kanattan taşıdığı ve şık bir vuruşla kaleciyi ekarte etmesiyle farkı 3’e çıkardı. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu tayin eden gol oldu ve Yeşilyurt Belediyespor rakibini 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 70. Dakikasında yaşanan bir poizsyon sonrası Yeşilyurt Belediyespor teknik sorumlusu İsmail Tekin maçın hakemi tarafından tribüne gönderildi. Şampiyonluk yarışındaki bir diğer takım olan Araban Belediyespor’un bay olduğu haftayı 3 puanla kapatan mavi beyazlılar, maç sonrası galibiyetin sevincini doyasıya yaşadı.





"Şampiyon olacağız"

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yeşilyurt Belediyespor takımının golcüsü Meye, şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi. Meye galibiyeti taraftara armağan ettiklerini belirterek, “Bugün güzel bir galibiyet aldık. Biz şampiyon olacağız. Galibiyeti taraftara armağan ediyoruz” dedi. Takımın 3’üncü golünü atan Özgür Dükme ise, her maça final gözüyle baktıklarını, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Haftalardır zirve takiplerini sürdürdüklerini belirten Özgür, “Çok şükür kazandık. Haftalardır zirve mücadelemiz devam ediyor. Liderliğimizi sağlama aldık. İnşallah sezon sonuna kadar liderliği devam ettireceğiz. Bugün oynayan arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Gerçekten iyi bir müsabaka çıkardık. Bundan sonraki maçların hepsi final niteliğinde. Önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanıp, ligi bu seviyede bitirmek istiyoruz” dedi.

İHA