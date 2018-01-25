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 Yeşilyurt Belediyespor prestij, İnönü Üniversitesi moral peşinde 

 Malatya’nın Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’deki (BAL) temsilcileri hafta sonu oynayacakları müsabakalara 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. 

 Yeşilyurt Belediyespor prestij, İnönü Üniversitesi moral peşinde 

 Malatya’nın Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’deki (BAL) temsilcileri hafta sonu oynayacakları müsabakalara 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
25 Ocak 2018 Perşembe 18:45
 Yeşilyurt Belediyespor prestij, İnönü Üniversitesi moral peşinde 

Geçen haftayı bay olarak geçen Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin 16. haftasında sahasında oynayacağı Dersimspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta bu sezon hedefinin uzağında kalan mavi beyazlılar, Pazar günü saat:13.30’da oynayacağı Dersimspor maçına Yeşiltepe Tesislerinde hazırlanıyor. 3 numaralı sahada taktik ağırlıklı bir çalışma yapan Malatya ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor. 19 puanla 7. sırada yer alan İsmail Tekin’in öğrencileri, şampiyonluk iddiası bulunan rakibi karşısında 3 puan arayacak.


İnönü Üniversitesispor maçını Cumartesi günü oynayacak


Malatya’nın Bölgesel Amatör Lig’deki bir diğer temsilcisi İnönü Üniversitesispor’da ise geçen hafta son sıradaki Elazığ Yolspor takımı karşısında alınan mağlubiyetin olumsuz yansımaları sürüyor. Ligin ikinci yarısında kötü başlayarak 2 maçta 2 yenilgi alan kırmızı beyazlılar, bu hafta cumartesi günü sahasında Erdağ İnşaat Dumlupınar takımıyla karşılaşacak. Yeşiltepe 2 numaralı sahada çalışmalarını sürdüren Malatya ekibi, Dumlupınar’ı yenerek kötü gidişe dur demek istiyor.
Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta iki Malatya takımın maçının da aynı hafta iç sahada olması nedeniyle İnönü Üniversitesispor Cumartesi günü, Yeşilyurt Belediyespor ise Pazar günü sahaya çıkacak. busabahmalatya.com 

İHA

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Yeşilyurt Belediyesporİnönü ÜniversitesiBusabahmalatya.com
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