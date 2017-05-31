Geçtiğimiz yılı beklentilerin uzağında bitirerek Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta şampiyonluk hedefinin uzağında kalan Yeşilyurt Belediyespor’da önümüzdeki yılın çalışmalarına başlandı. Ekonomik ve kurumsal olarak Yeşilyurt Belediyesi’ne bağlı olan mavi beyazlı kulübün geleceği ile ilgili kararı veren Yeşilyurt Belediyesi, yeni yol haritasını belirledi.



Belediye yönetimi daha etkin olacak

3. Lig’e çıkmak için toplamda geçtiğimiz yıl 1,5 milyon TL’ye yakın bir kaynak kullanan Yeşilyurt Belediyespor’da bu kez bütçe ve hedef de küçük tutulacak. İl dışından çok fazla transfer yapılmadan BAL seviyesinde olan Malatyalı oyuncuların bir araya getirilmesiyle oluşturulacak yeni takımın direkt şampiyonluk için bir hedefi olmayacak. Futbol branşını orta seviyede tutup, bünyesinde bulundurduğu diğer spor branşlarına daha çok ağırlık verecek kulüpte ferdi sporcuların başarısı için yatırım yapılacak. Orta sıralarda olan bütçesi çok fazla olmayan takım için mevcut yönetim de görevine devam edecek. Yönetimdeki Dursun Sucu ve Eyüp Bolat devam etse de Yeşilyurt Belediyesi, encümenler ve başkan yardımcıları aracılığıyla bu kez daha aktif olacak.



Tekin’in sözleşmesi sona erdi

Teknik direktörlük konusunda ise sözleşmesi bugün itibariyle sona erecek olan İsmail Tekin ile yeniden anlaşma yapılmayacağı belirtiliyor. BAL’da daha önce çalıştırdığı Sultangazi ve 44 Malatyaspor’da yaşadığı başarısızlıkların ardından son olarak da geçen sezon kötü bir sezonu geride bırakan tecrübeli teknik adam İsmail Tekin ile yolları ayıracağı ifade edilen Yeşilyurt Belediyespor’un kulüp antrenörü modeline geçeceği belirtiliyor.

Belirleyeceği genç bir isimle uzun yıllar devam etmeyi planlayan mavi beyazlıların teknik heyeti fazla kalabalık tutmadan hem maliyeti düşürüp, hem de genç antrenörlerin yetişmesini sağlayacağı ifade ediliyor. Bu dönemi Malatya futbolunun özüne dönüşü olarak gören BAL ekibi, Yeni Malatyaspor U21 takımındaki ve diğer takımlardaki yetenekli gençleri de bünyesinde toplayacağı öğrenildi.

İHA