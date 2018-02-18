Yeşilyurt Belediyespor kazanamama serisini 5 maça çıkardı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’un 19. haftasında deplasmanda Şehit Kamil Belediyespor ile karşılaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibine 2-1 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü.

Şehit Kamil İlçe Stadı’nda oynan karşılaşmayı Abdurrahman Haymana, Mehmet Yağmur, Hamdiye Çelik hakem üçlüsü yönetti.

Maç genelinde rakibi karşısında kötü bir oyun sergileyen Malatya Yeşilyurt Belediyespor yediği 2 golle sahadan mağlup ayrıldı.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta ligin ikinci yarısında henüz galip gelemeyen Malatya Yeşilyurt Belediyespor, kazanamama serisi 5 maça çıkardı.

Mavi beyazlılar ligin 20. haftasında sahasında Elazığ Yolspor ile kaşı karşıya gelecek.