Yeşilyurt Belediyespor ile Telekomspor son iki haftaya kafa kafaya girecek

U19 1.Ligi’nde bitime iki hafta kaldı. Ligin 13.haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmalarda Orduzuspor, Battalgazi Belediyespor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise Telekomspor ile karşı karşıya gelecek.

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR ZİRVEDE

Bu anlamda A Grubu’nda Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Telekomspor 33’er puanla son iki haftaya kafa kafaya girecek. Ligde 12 haftada 11 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, averajla A Grubu’nda zirvede yer alıyor. A Grubu’nda 11 galibiyet, 1 mağlubiyet ile 33 puan toplayan Telekomspor ise averajla ikinci sırada bulunuyor.

B Grubu’nda ise Orduzuspor 33 puanla zirvede bulunuyor. 12 haftada 11 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan siyah beyazlılar, son iki haftaya avantajlı girecek. Grup’ta 12 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet alarak 31 puan toplayan Battalgazi Belediyespor ise ikinci yer alıyor.

U19 1.Ligi’nde 13.hafta karşılaşmaları 11 Kasım Pazar günü oynanacak. Program şöyle:

A Grubu

Yeşiltepe 1 nolu saha

15.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Telekomspor

Yeşiltepe 2 nolu saha

15.00 Malatyagücü-Pütürge Gençlik

Yeşiltepe 3 nolu saha

13.00 Malatya Fenerspor-Kale Gençlerbirliği

15.00 Malatyaspor-Malatya Galataspor

B Grubu

Yeşiltepe 1 nolu saha

11.00 Sanayispor-Arguvan Belediyespor

13.00 Orduzuspor-Battalgazi Belediyespor

Yeşiltepe 2 nolu saha

13.00 Erkenek Hürriyet-Hekimhan Belediyesi Girmanaspor.