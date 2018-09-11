Yeşilyurt Belediyespor, Elbistan Belediyespor ile hazırlık maçı oynayacak

Bölgesel Amatör Lig’de sezonun ilk haftasında Pütürge Belediyespor ile karşılaşacak olan mavi-beyazlılar, hazırlıklarını sürdürüyor. Konak stadında yaptığı antrenmanlarla Pütürge maçına hazırlanan Yeşilyurt’ta sakat oyuncu bulunmadığı belirtildi. Yeşilyurt temsilcisi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Elbistan Belediyespor ile bir hazırlık maçı oynayacak. Yeni sezon öncesi son ciddi provasına çıkacak olan mavi-beyazlılarda teknik sorumlu Hayati Palancı’nın bu maçta bütün oyuncularına şans vereceği öğrenildi. Yarın Elbistan’da oynanacak müsabakanın saat:16.00’da başlayacağı bildirildi. Bu arada Yeşilyurt Belediyespor’un forvete bir transfer daha yapacağı, anlaşmaya varılan ismin 1-2 gün içerisinde açıklanacağı ifade edildi.

Bu sezon kadrosuna önemli takviyeler yapan Malatya ekibi, transferi forvet takviyesiyle noktalayacak. Mavi-beyazlıların golcü bir futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardığı belirtilirken, bu transferin detaylarının 1-2 gün içerisinde netleşeceği kaydedildi. busabahmalatya.com

