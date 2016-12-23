Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Sucu, ilk yarı değerlendirmesi ile ilgili olarak “Ligi istediğimiz yerde bitirdik diyebilirim” dedi. Takımın son durumunu devre arası transferi ve kamp ile ilgili açıklamalarda bulunan Sucu, ligdeki durumlarında İnönü Üniversitesispor’un rakipleriyle oynadığı maçlarda aldığı sonuçların da belirleyici olduğunu ifade etti.

“İLK YARIYI İSTEDİĞİMİZ YERDE BİTİRDİK”

Sakatlıklardan dolayı lige şansız başladıklarını ifade eden Sucu, “Ligin ilk yarısına iyi bir ekiple başladık. Ama kampta çok büyük şansızlıklar yaşadık. Takım kaptanımızın orada ayağı kırıldı, diğer iki arkadaşımız orada sakatlandı. Tam bir ideal kadroyla başlayamadık. Ama Allah’a çok şükür ilk yarıyı istediğimiz yerde bitirdik. 1 puan çok önemli değil bizim için. İkinci yarı inşallah çıkmış olduğumuz bu yolda rabbimin de yardımıyla istediğimiz yerde bitireceğimize inanıyorum” dedi.

“HOCALARIN RAPORUNA GÖRE TRANSFER YAPACAĞIZ”

Sucu, kamp ve transferle ilgili de açıklamalarda bulunarak, “Transferde teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda hareket edeceğiz. Hocalarımız da o konuda bir çalışma yapıyorlar. Öncelikle takımımız Antalya’daki kampa başladıktan sonra Şubat’ın ilk haftasına kadar transfer devam ediyor. Biz ilk hafta dışarıda ondan sonra 3 hafta içeride oynayacağız. Hocaların vereceği rapor doğrultusunda yönetim kurulumuzla değerlendirip, bize elzem olan, ihtiyaç olan yerlere mutlaka transfer yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLE İLGİLİ ŞOK İTHAMLAR...

Sucu, ligdeki ilk yarıdaki durumlarında İnönü Üniversitesispor’un rakipleriyle oynadığı maçlarda aldığı sonuçların belirleyici olduğunu da ifade ederek, “İnönü Üniversitesispor da bizim memleketimizin takımı. Demek ki rakiplerimizle oynadıkları müsabakalara bize hazırlandıkları gibi hazırlanmadılar ve kaybettiler. Onların oynadıkların takımların tamamı bizim rakibimizdi. Tabi bizden 2 puan aldılar, onların hiç birinden puan alamadılar. Bunu kamuoyunun taktirine bırakıyorum” değerlendirmesinde bulundu. (İHA)

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