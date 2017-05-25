16 takımın kıyasıya mücadele ettiği 2. Ligde Malatya Yeşilyurt Belediyespor , müsabakalar sonunda 6. olarak ilk senesinde başarılı bir grafik çizdi. Müsabakalar sonucu, Altınordu ( İzmir ) , Yakındoğu Üniversitesi ( KKTC ) ve Bemted ( İstanbul ) takımları 1. Lige çıkarken, Enis Özel Hatayspor , Lin Un Mti Kırıkkale ve Margençspor Mardin takımları son sıralarda yer alarak 3. Lige düşen takımlar oldu. Alt yapıdan 3 oyuncu, dış transferde de 2 oyuncuyu kadrosuna katarak mücadelesini sürdüren Malatya Yeşilyurt Belediyespor masa tenisi branşında Türkiye’de adından söz ettirmeyi başardı. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür edildi. Açıklamada, "Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın ciddi destekleri ile kısa sürede ülke çapında ciddi başarılar elde eden Yeşilyurt Belediyespor Masa Tenisi şubesini tebrik ederken, Sayın Belediye Başkanımıza ve masa tenisi şubesi ile yakından ilgilenen Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Güner’e, kulüp Başkanımıza Sayın Cumali Sucu’ya, kulüp yönetimine, Kadircan Esen’e, Eyüp Bolat’a ve Kulüp Müdürü Sayın Ahmet Tayfun’a teşekkür ediyoruz" denildi.

HABER MERKEZİ