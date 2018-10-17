Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
99078
ALTIN
224.551
DOLAR
5.6852
STERLİN
7.4694
EURO
6.5685

Yeşilyurt 6 puanlık maça hazırlanıyor!

Hafta sonu zor bir deplasman yolcuğuna çıkacak Yeşilyurt Belediyespor, BAL 2. Grup’taki en büyük şampiyonluk adaylarından Dersimspor ile Tunceli’de karşı karşıya gelecek. Sakat oyuncunun bulunmadığı temsilcimizde tek eksik kırmızı kart cezalısı Mehmet Güler.

Yeşilyurt 6 puanlık maça hazırlanıyor!

Hafta sonu zor bir deplasman yolcuğuna çıkacak Yeşilyurt Belediyespor, BAL 2. Grup’taki en büyük şampiyonluk adaylarından Dersimspor ile Tunceli’de karşı karşıya gelecek. Sakat oyuncunun bulunmadığı temsilcimizde tek eksik kırmızı kart cezalısı Mehmet Güler.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:18
Yeşilyurt 6 puanlık maça hazırlanıyor!

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta yer alan Yeşilyurt Belediyespor, 4 haftada topladığı 10 puana bu hafta yenilerini eklemek istiyor. Ligde yenilgisiz 5 takımdan biri olan turuncu yeşilliler hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı zorlu Dersim 62 Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kendisi gibi şampiyonluk mücadelesi veren doğu temsilcisi 10 puanla 2. sırada bulunuyor. Kritik maça orta sahanın çalışkan ismi Mehmet Güler’den yoksun çıkacak Yeşilyurt Belediyespor’da teknik direktör Hayati Palancı kırmızı kart cezalısı bu oyuncunun yerine Ramazan ve Vedat’a şans vermeye hazırlanıyor.

BİRBİRLERİNE KARŞI ÜSTÜNLÜK YOK!

Sakat oyuncunun bulunmadığı Yeşilyurt Belediyespor, dün Yeşiltepe’de saat 15.00’te tek antrenman gerçekleştirirken, çalışmaya tüm futbolcular katıldı. Morallerin yüksek olduğu turuncu yeşillilerde yönetim de ilk 4 hafta için futbolcuların hak ettiği primleri ödedi. Dersim maçına Cumartesi Malatya’da yapacağı çalışmayla son verecek temsilcimiz aynı gün karayoluyla Tunceli’ye hareket edecek.  Öte yandan her iki takım arasında daha önce oynana maçlarda alınan sonuçlar ise dikkat çekiyor. 3 sezondur aynı ligde yer alan takımlar bir birlerine karşı üstünlükleri bulunmuyor. Dersimspor’un temsilcimize karşı 2 galibiyeti 2 mağlubiyeti 1 de beraberliği bulunuyor.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeşilyurt BelediyesporBAL 2. Grup
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amatör hafta sona erdi
Amatör hafta sona erdi
Kupada rakip Kırklareli!
Kupada rakip Kırklareli!
Hakemler görüşme odasında
Hakemler görüşme odasında
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim