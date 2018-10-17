Yeşilyurt 6 puanlık maça hazırlanıyor!

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta yer alan Yeşilyurt Belediyespor, 4 haftada topladığı 10 puana bu hafta yenilerini eklemek istiyor. Ligde yenilgisiz 5 takımdan biri olan turuncu yeşilliler hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı zorlu Dersim 62 Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kendisi gibi şampiyonluk mücadelesi veren doğu temsilcisi 10 puanla 2. sırada bulunuyor. Kritik maça orta sahanın çalışkan ismi Mehmet Güler’den yoksun çıkacak Yeşilyurt Belediyespor’da teknik direktör Hayati Palancı kırmızı kart cezalısı bu oyuncunun yerine Ramazan ve Vedat’a şans vermeye hazırlanıyor.

BİRBİRLERİNE KARŞI ÜSTÜNLÜK YOK!

Sakat oyuncunun bulunmadığı Yeşilyurt Belediyespor, dün Yeşiltepe’de saat 15.00’te tek antrenman gerçekleştirirken, çalışmaya tüm futbolcular katıldı. Morallerin yüksek olduğu turuncu yeşillilerde yönetim de ilk 4 hafta için futbolcuların hak ettiği primleri ödedi. Dersim maçına Cumartesi Malatya’da yapacağı çalışmayla son verecek temsilcimiz aynı gün karayoluyla Tunceli’ye hareket edecek. Öte yandan her iki takım arasında daha önce oynana maçlarda alınan sonuçlar ise dikkat çekiyor. 3 sezondur aynı ligde yer alan takımlar bir birlerine karşı üstünlükleri bulunmuyor. Dersimspor’un temsilcimize karşı 2 galibiyeti 2 mağlubiyeti 1 de beraberliği bulunuyor.