Yeşilyurt 1350 sporcuya ulaştı

Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Müdürü Ahmet Tayfun göreve geldikleri günden itibaren hatırı sayılır sayıda sporcu yetiştirdiklerini söyledi. Kulübün faaliyet gösterdiği branşlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tayfun, “Satranç takımımız Süper Lig’de, masa tenisi takımımız 1. Lig’de mücadele ediyor. İki branşta liglerin başlamasına henüz uzunca süre olduğundan dolayı takımlarımızın altyapı çalışmaları devam ediyor. Masa tenisi sporcularımız haftanın 4 günü Beydağı Gençlik Merkezi’nde, satranç sporcularımız da Yeşiltepe Halis Demir Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdürüyor. Önümüzdeki aylarda Konya’da düzenlenecek Satranç Türkiye Şampiyonası müsabakaları var. Takımımız ciddi bir şekilde şuan da oraya hazırlanıyor. Bilindiği üzere onlarla etap etap mücadele ediyor. Birinci etap mücadelesini Konya’da yapacaklar. Sonrasında ikinci etap mücadelelerine katılacaklar.”dedi.

“KADIN BASKETBOL TAKIMI OLUŞTURULDU”

Tekvando takımı bünyesinde Yeşilyurt ve bölgesindeki genç yetenekli sporcuları barındırdıklarını ifade eden Tayfun, “Yeni sporcuları kazanmamız adına tekvando yaz okulumuzda 120 sporcumuz şuanda eğitimlere devam ediyor. Kiraz festivalinin hemen ardından Güreş İhtisas Tesisleri’nde güreş takımının çalışmalarını başlattık. Bunun dışında basketbol branşında yeni bir atılım içerisindeyiz. Bu branşta sporcularımız günde 3 farklı kategoride antrenmanlarını Fen Lisesi Spor Salonu’nda yapıyor. Kadın basketbol sporcularını yetiştirebilmek adına bu yıl bayan hocalarımızın nezaretinde kız sporcularımıza da eğitimler vermeye başladık. Aynı salonda yetenekli gençlere ulaşabilmek adına voleybolcu sporcularımız da haftanın belirli günlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp olarak voleybolda 2. Lig’deyiz ama daha çok kendi öz kaynaklarımızla hareket etme yoluna gittik. Eğer biz bu sene istediğimiz yetenekte sporculara ulaşabilirsek ligde tamamen öz kaynaklarımızla mücadele etmeyi planlıyoruz. Eğer bunu gerçekleştiremezsek muhtemelen bir basamak düşüreceğiz.” şeklinde konuştu.

5 YILDA 9 BRANŞ BİN 350 SPORCU!

Salon sporlarında çok ciddi bir potansiyele sahip olduklarını kaydeden Tayfun, hedeflerinin 9 branşta mücadele eden sporcularının tamamına yakınının Malatyalı olan sporcular olması için uğraş verdiklerini söyledi. Ahmet Tayfun, “Yeşilyurt Belediyespor’un lisanslı sporcu sayısı 850 dolayındadır. Yaz spor okullarıyla birlikte bu sayı bin 350’ye kadar yükseldi. Bu potansiyeli güzel bir sinerjiye çevirmek için mücadele veriyoruz. Daha fazla çocuğa spor yaptırarak, yasadışı faaliyetlerden ve zararlı maddelerden uzak tutmanın mücadelesi içerisindeyiz. İl Özel İdaresispor iken isim değişikliğine gittikten sonra Yeşilyurt Belediyespor Kulübü olarak faaliyetlere başladık. O dönemde yönetim kurulumuz 5 yıllık bir proje hazırlamışlardı. İlk yıllarda yapılanma, sonrasında kulübün idaresinin sağlanabileceği birimler oluşturuldu. Devamında spor aktivitelerinde insanlarımızın talepleri üzerine futbolda şampiyonluğa oynamaya başladık. Voleybolda 2. Lige çıktık. Basketbolda il şampiyonu olduk. Güreşte Avrupa 3.’lüğümüz var. Tekvandoda Türkiye şampiyonasına giden sporcu sayımızı artırdık. İl Özel İdarespor Kulübüyken sadece futbola hizmet eden bir yapılanma vardı. Ama şuan da Yeşilyurt Belediyespor Kulübü olarak 9 branşta hizmet veren yapı oluştu. Göreve geldiğimiz günden beri tüm branşlarda çalışan antrenör hocalarımız konusunda uzman profesyonel insanlardan oluşuyor. Burada çok ciddi paralar kazanmamalarına rağmen tek hedefleri branşlarının daha iyi seviyelere taşımak. Kulüp müdürü olarak gönül birliği ile çalışan tüm antrenör hocalarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.