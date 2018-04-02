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YEŞİLYURT 1 VAR 1 YOK!

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta Yeşilyurt Belediyespor, Araban Belediyespor ile karşılaştı. Rakibi karşısında deplasmanda öne geçen mavi-beyazlılar üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

YEŞİLYURT 1 VAR 1 YOK!

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta Yeşilyurt Belediyespor, Araban Belediyespor ile karşılaştı. Rakibi karşısında deplasmanda öne geçen mavi-beyazlılar üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 14:12
YEŞİLYURT 1 VAR 1 YOK!

Araban İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Mustafa İnan, İrfan Genç, Çiğdem Uslu hakem üçlüsü yönetti. Araban Belediyespor sahaya Sefa Demir, Mehmet Doğan, Emrah Akşit, Ali Özdiller, Orkhan Lalayev, Murat Paslıyer, Yusuf Özlem, Metehan Terzi, Vakkas Kör, İlhan Aydoğdu, Abdullah Özdemir on biriyle çıktı. Yeşilyurt Belediyespor ise Metehan Erdem, Harun Aytemur, Bedrettin Bulguru, Yunus Emre Eserdi, Mustafa Maden, Mehmet Ali Turgut, Cuma Nasır, Mehmet Ali Kayailli, Erdem İsotçu, Yusuf Çelik, Abdulvahap Kaya on biriyle mücadele etti. İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşma 1-1 tamamlandı. Yeşilyurt Belediyespor’un golünü 66.dakikada Harun Aytemur kaydederken, Araban Belediyespor’un golünü 80.dakika Rufat Mammadov attı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ -Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol LigiYeşilyurt BelediyesporAraban BelediyesporBusabahmalatya
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