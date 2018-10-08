Yeşilyurt 1 puanla döndü

Spor Toto BAL 2.Grup’ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda 11 Nisan Spor ile karşı karşıya geldi. Lig’de 2’de 2 yaptıktan sonra 11 Nisan Spor’a konuk olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahadan 1 puanla ayrıldı. Gol sesinin çıkmadığı mücadele sonrası Yeşilyurt Belediyespor, puanını 7’ye yükseltti. Baştan sona üstün oynadıkları maçı kazanamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Kadircan Esen, “Bugün 2 puanı kaçırmış olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Rakibimiz sahada oyunu soğutmak, zaman geçirmekten başka bir şey yapmadı. Oyun hakimi bizdik, gerekli pozisyonları da ürettik fakat skoru bulamadık. Bu beraberliği telafi edecek güçteyiz. Oyuncularımızı ve teknik heyetimizi mücadelelerinden dolayı tebrik ediyoruz.” Şeklinde konuştu.