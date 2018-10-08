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Yeşilyurt 1 puanla döndü

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda karşılaştığı 11 Nisan ile 0 – 0 berabere kaldı. Baştan sona üstün oynadıklarını belirten futbol şube sorumlusu Kadircan Esen bu beraberliği telafi edecek güce sahip olduklarını söyledi.

Yeşilyurt 1 puanla döndü

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda karşılaştığı 11 Nisan ile 0 – 0 berabere kaldı. Baştan sona üstün oynadıklarını belirten futbol şube sorumlusu Kadircan Esen bu beraberliği telafi edecek güce sahip olduklarını söyledi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:42
Yeşilyurt 1 puanla döndü

Spor Toto BAL 2.Grup’ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda 11 Nisan Spor ile karşı karşıya geldi. Lig’de 2’de 2 yaptıktan sonra 11 Nisan Spor’a konuk olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahadan 1 puanla ayrıldı. Gol sesinin çıkmadığı mücadele sonrası Yeşilyurt Belediyespor, puanını 7’ye yükseltti. Baştan sona üstün oynadıkları maçı kazanamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Kadircan Esen, “Bugün 2 puanı kaçırmış olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Rakibimiz sahada oyunu soğutmak, zaman geçirmekten başka bir şey yapmadı. Oyun hakimi bizdik, gerekli pozisyonları da ürettik fakat skoru bulamadık. Bu beraberliği telafi edecek güçteyiz. Oyuncularımızı ve teknik heyetimizi mücadelelerinden dolayı tebrik ediyoruz.” Şeklinde konuştu.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
YeşilyurtYeşilyurt Belediyespor
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