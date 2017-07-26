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Yeşilyurt 1. Lig’de

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Satranç Takımı 16 - 23 Temmuz tarihlerinde Konya’da yapılan müsabakalarda, 33 takım 475 sporcu arasında ilk dörde girerek Türkiye Satranç 1. Ligine yükseldi.

25 Temmuz 2017 Salı 12:00
Yeşilyurt 1. Lig’de

  Malatya Yeşilyurt Belediyespor Satranç Takımı 1. lige yükseldi Malatya Yeşilyurt Belediyespor Satranç Takımı, Türkiye Satranç 1. Ligine yükselme başarısını gösterdi.  Malatya Yeşilyurt Belediyespor Satranç Takımı, 16 - 23 Temmuz tarihlerinde Konya’da yapılan müsabakalarda 9 tur sonunda, 33 takım 475 sporcu arasında ilk dörde girerek Türkiye Satranç 1. Ligine yükseldi. Toplamda 57 takımın 812 sporcuyla 9 tur süren zirve mücadelesinde başarılı bir performans sergileyen Malatya Yeşilyurt, 4. Sırayı alarak 1.lige adını yazdırdı. Satranç Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy yaptığı açıklamada alınan başarının oldukça önemli bir başarı olduğunu söyledi. Toy, “Malatya satrancı için milat niteliğindeki bu başarıda emeği geçen belediye başkanımız, kulüp başkanımız, antrenörlerimiz, sporcularımız ve sporcu velilerimizi canı gönülden kutluyorum. Konya’da oldukça başarılı maçlar sonucu adımızı 1.lige yazdırdık. İnşallah Malatya satrancı yakaladığı bu ivmeyi daha da yukarılara taşıyacaktır” dedi.

İHA
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