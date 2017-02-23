23 Şubat 2017 Perşembe

Yeşiltepe hazır durumda!

2006 yılında sentetik zeminli hale dönüştürüldükten sonra suni çimi ve tel örgüleri eskiyen, Yeşiltepe’deki büyük dönüşüm tamamlandı. Sahayı yenilemek yerine adeta aynı alana stadyum özelliklerinde yeni bir tesis inşa eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Yeşiltepe Stadyumu’nu Mart’ın ikinci haftası hizmete açacak.

23 Şubat 2017 Perşembe 17:02
Yeşiltepe hazır durumda!

  Malatya’da amatör müsabakaların adeta kalbi konumundaki Yeşiltepe 1 Nolu saha hizmete gireceği günü bekliyor. Tepeden tırnağa yenilenen tesis, çift tribünlü modern bir futbol stadı haline getirildi. Zemin, tribün, tel örgü ve ışıklandırma sistemleri sil baştan inşa edilen sahayı önümüzdeki günlerde müteahhit firma Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne teslim edecek.

YAKLAŞIK 2 MİLYONA MAL OLDU
  Kale direkleri, yedek kulübesi elektronik skorboard ve ışıklandırma sisteminin döşenmesiyle tamamen kullanılacak hale gelen tesis, Mart ayının ikinci haftası hizmete girecek. 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde normal sezona yetişmese de play off müsabakaları yeni sahada oynanabilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı, “Burası bize yaklaşık 2 milyona mal oldu. Zorunlu bir tesis ihtiyacımızı karşılarken, neredeyse sıfırdan inşa ettik. Çim zemin için star 2 belgesi aldık. 3. Lig maçları bile burada oynanacak. ” dedi.

 

FATİH AVCI
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