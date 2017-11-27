27 Kasım 2017 Pazartesi

Yerlilerden Yalçın boykotu!

Yalçın Ayhan’ın kadro dışı kalmasıyla Yeni Malatyaspor takımı adeta dün ikiye bölündü.

27 Kasım 2017 Pazartesi 12:09
Yerlilerden Yalçın boykotu!

  Hafta içi kupada Osmanlıspor ile karşılaşacağı için alel acele bu maçın hazırlıklarına başlamak isteyen Erol Bulut ve kurmayları dün saat 11.30’da gerçekleşecek idman öncesi şok bir durumla karşılaştı. Kaptan Yalçın Ayhan’ın kadro dışı kalmasını protesto eden takımdaki yerli oyuncular antrenmana çıkmadı. 25 kişilik Yeni Malatyaspor kadrosunda 13 yerli 12 yabancı futbolcu bulunurken, çalışmaya sadece yabancı oyuncular katıldı. Kadrodaki 13 yerli oyuncu idmana çıkmazken, daha sonra bu oyuncularla konuşan teknik heyet ve sportif direktör Ali Ravcı krizi çözdü. Bugün saat 11’de gerçekleşecek idmanda yer alacağı öğrenilen tüm takımın öğleden sonra Ankara’ya uçacağı ifade edildi. 

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