Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 31°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96520
ALTIN
184.808
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0447
EURO
5.3587

Yerliler Malatya’da yabancılar Bolu’da!

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yeni dönem hazırlıkları kapsamında çalışmalarını tamamlayarak Malatya’dan ayrıldı. 1 günlük iznin ardından yarın Bolu’da 15 günlük ilk etap kamp çalışmalarına başlayacak olan sarı-kırmızılı takımda moral ve motivasyonun üst düzeyde olduğu öğrenildi.

Yerliler Malatya’da yabancılar Bolu’da!

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yeni dönem hazırlıkları kapsamında çalışmalarını tamamlayarak Malatya’dan ayrıldı. 1 günlük iznin ardından yarın Bolu’da 15 günlük ilk etap kamp çalışmalarına başlayacak olan sarı-kırmızılı takımda moral ve motivasyonun üst düzeyde olduğu öğrenildi.

01 Temmuz 2018 Pazar 11:48
Yerliler Malatya’da yabancılar Bolu’da!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 2018-2019 sezonu hazırlıklarını eksik oyuncularının yokluğunda Nurettin Soykan Tesisleri’nde sürdürdü. Dün gerçekleştirilen sabah ve akşam yaptığı antrenmanlarıyla ön hazırlık etabını tamamlayan sarı-kırmızılılarda tatilden henüz dönmeyen futbolcular Azubuike, Cissokho, Issam Chebake, Pereira, Dia, Seth, Diallo, Khalid’in Bolu kampına katılacakları ifade edildi. Teknik direktör Erol Bulut nezaretinde yapılan sabah antrenmanında ısınmaya yönelik koordinasyon çalışması yapan oyuncular daha sonra dönüşümlü olarak kuvvet ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Akşam antrenmanına yardımcı antrenörler nezaretinde çıkan kaplanlar ısınma hareketlerinin ardından çeşitli pas organizasyonlarıyla antrenmanı tamamladı. Öte yandan çeşitli gerekçelerle Malatya’ya gelmeyen bazı oyunculara yönetim tarafından uyarı yapıldığı belirtildi. Teknik direktör Erol Bulut’un sağlık kontrollerine gelmeyerek ön hazırlık döneminde çalışmalara dahil olmayan futbolculara yönetim aracılığıyla mesaj gönderildiği öğrenildi. Bu oyunculara Bolu kampının ilk gününde kesinlikle hazır bulunmaları yönde mesaj gönderildiği ifade edildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Süper LigYeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 saat takımla 1 saat tek başına çalışıyor...
2 saat takımla 1 saat tek başına çalışıyor...
Ulusal Lisans alan kulüp sayısı çoğaldı
Ulusal Lisans alan kulüp sayısı çoğaldı
Gevrek yakın takipte!
Gevrek yakın takipte!

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim