Yerliler Malatya’da yabancılar Bolu’da!

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 2018-2019 sezonu hazırlıklarını eksik oyuncularının yokluğunda Nurettin Soykan Tesisleri’nde sürdürdü. Dün gerçekleştirilen sabah ve akşam yaptığı antrenmanlarıyla ön hazırlık etabını tamamlayan sarı-kırmızılılarda tatilden henüz dönmeyen futbolcular Azubuike, Cissokho, Issam Chebake, Pereira, Dia, Seth, Diallo, Khalid’in Bolu kampına katılacakları ifade edildi. Teknik direktör Erol Bulut nezaretinde yapılan sabah antrenmanında ısınmaya yönelik koordinasyon çalışması yapan oyuncular daha sonra dönüşümlü olarak kuvvet ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Akşam antrenmanına yardımcı antrenörler nezaretinde çıkan kaplanlar ısınma hareketlerinin ardından çeşitli pas organizasyonlarıyla antrenmanı tamamladı. Öte yandan çeşitli gerekçelerle Malatya’ya gelmeyen bazı oyunculara yönetim tarafından uyarı yapıldığı belirtildi. Teknik direktör Erol Bulut’un sağlık kontrollerine gelmeyerek ön hazırlık döneminde çalışmalara dahil olmayan futbolculara yönetim aracılığıyla mesaj gönderildiği öğrenildi. Bu oyunculara Bolu kampının ilk gününde kesinlikle hazır bulunmaları yönde mesaj gönderildiği ifade edildi.