01 Ağustos 2017 Salı

UYANIK OLACAĞIZ!

Yerli-yabancı uyumu kısa sürdü

Yeni Malatyaspor’un geride kalan Düzce kampında yabancı oyuncuların bir biriyle yakaladıkları uyum teknik heyeti memnun ederken, saha içinde ve saha dışında futbolcuların bir birine yakınlaşması kampın verimli geçmesini sağladı.

01 Ağustos 2017 Salı 10:50
Yerli-yabancı uyumu kısa sürdü

  Düzce’de Topuk Yaylası Fenerbahçe Tesisleri’nde 13 gün süren bir kampı geride bırakan Yeni Malatyaspor, verilen 3 günlük izin nedeniyle yeni sezon hazırlıklarına ara verdi. Geride kalan Düzce kampında ise teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ı en çok yabancı futbolcuların ve yeni transferlerin kısa zamanda bir birileriyle kaynaşmaları sevindirdi. Özellikle yabancı transferlerin geçen sezon takımda kalan oyuncularla bir araya gelmesini ve saha içersinde de bu durumun devam etmesini uyum sorununu aşma adına güzel bir gelişme olarak değerlendiren Sağlam, dinlenme sürelerinde futbolcuları bir arada tutmak için katı kurallar koydu. Yemeklere aynı anda giriş ve çıkışı sağlayan Sağlam, idman sonlarına kısa bir havuz seansı ekleterek futbolcuların bir arada eğlenmesini amaçladı. Mıchael Pereira, Khalide, Necar Barazite, Azubuıke, Dening ve kaleci Fabian Farnolle’nin sık sık birlikte olması, geçen sezondan takımda kalan Ertaç, Sadık, Azubuike gibi isimlerin yeni oyuncularla ortak bağ kurması Sağlam’ın uyum sürecini kısaltması adına işini kolaylaştırdı.

FATİH AVCI
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