YERİNE ARTURO MİNA OYNAYACAK

Sarı-kırmızılı takımın istikrarlı ismi Sadık Çifpınar, E.Y. Malatyaspor'un Bursaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta gördüğü sarı kartla toplamda 4 sarı karta ulaştı ve cezalı duruma düştü.

Sezon başında Ertuğrul Sağlam’ın ilk 5 haftalık periyotta on birde hiç şans tanımadığı Sadık, Erol Bulut’un gelmesiyle kadronun değişmez ismi oldu. Bu sezon ortaya koyduğu performansla adı milli takım için de geçen başarılı futbolcu, Bursaspor karşılaşmasındaki etkili oyunuyla da alkış almıştı.



Müsabakanın hakemi Ali Palabıyık’ın bir pozisyonda eline gelen topu, ‘umut vaat eden atağı bilerek elle kesti’ şeklinde değerlendirmesi sonucu sarı kart gören Sadık Çifpınar, 23. haftadaki Kardemir Karabükspor maçında cezalı duruma düştü. Teknik Direktör Erol Bulut’un Sadık’ın yokluğunda defansta Arturo Mina ve Matheus Doria ikilisine şans vereceği öğrenildi.

