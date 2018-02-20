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YERİNE ARTURO MİNA OYNAYACAK

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Malatyaspor'un Bursaspor ile golsüz berabere kaldığı maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Sadık Çiftpınar’ın yerine bu haftaki Kardemir Karabükspor karşılaşmasında Arturo Mina görev yapacak. 

YERİNE ARTURO MİNA OYNAYACAK

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Malatyaspor'un Bursaspor ile golsüz berabere kaldığı maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Sadık Çiftpınar’ın yerine bu haftaki Kardemir Karabükspor karşılaşmasında Arturo Mina görev yapacak. 

busabahh
busabahh
20 Şubat 2018 Salı 18:51
YERİNE ARTURO MİNA OYNAYACAK

Sarı-kırmızılı takımın istikrarlı ismi Sadık Çifpınar, E.Y. Malatyaspor'un Bursaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta gördüğü sarı kartla toplamda 4 sarı karta ulaştı ve cezalı duruma düştü.
Sezon başında Ertuğrul Sağlam’ın ilk 5 haftalık periyotta on birde hiç şans tanımadığı Sadık, Erol Bulut’un gelmesiyle kadronun değişmez ismi oldu. Bu sezon ortaya koyduğu performansla adı milli takım için de geçen başarılı futbolcu, Bursaspor karşılaşmasındaki etkili oyunuyla da alkış almıştı.


Müsabakanın hakemi Ali Palabıyık’ın bir pozisyonda eline gelen topu, ‘umut vaat eden atağı bilerek elle kesti’ şeklinde değerlendirmesi sonucu sarı kart gören Sadık Çifpınar, 23. haftadaki Kardemir Karabükspor maçında cezalı duruma düştü. Teknik Direktör Erol Bulut’un Sadık’ın yokluğunda defansta Arturo Mina ve Matheus Doria ikilisine şans vereceği öğrenildi.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig’in 22. HaftasıMalatyasporBursasporArturo MinaSADIK ÇİFTPINAR
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