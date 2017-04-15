15 Nisan 2017 Cumartesi

Yer sarı gök kırmızı!

En son mücadele ettiği 2005 – 2006 sezonundan sonra bir daha Süper Lig’in yüzünü göremeyen Malatya futbolu şu günlerde yine tavan yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Eskişehir maçıyla birlikte 88 gün sonra yeniden Malatya’ya dönecek olan takımlarını şehri gelin gibi süsleyerek karşılayan Malatyalılar sokakları sarı kırmızıya boyadı.

15 Nisan 2017 Cumartesi 11:25
Yer sarı gök kırmızı!

  TFF 1. Lig’de bitime 7 hafta kala rakipleriyle arasındaki puan farkını koruyan Yeni Malatyaspor’un şampiyonluk yürüyüşü Malatya’yı yıllar sonra yeniden Süper Lig havasına soktu. Şehrin cadde ve sokaklarını sarı kırmızılı pankart, bayrak ve dev flamalarla süsleyen esnaflar adeta şampiyonluk şarkılarını günler öncesinden söylemeye başladı.

ŞEHİR ŞAMPİYONLUĞA HAZIR!
  Kışla Caddesinden, İnönü Caddesi boyunca uzanan tüm yol adeta resital alanına dönerken, pankartların ortak dilinde Süper Lig’e uzanan yolda takımlarına başarılar dilemek var. Bir esnaf ise “Yeni Malatyaspor’a Süper Lig’de başarılar dileriz” yazılı pankartı açarak, adeta şampiyonluğu haftalar öncesinden ilan edip, takımına ne kadar güvendiğini de göstermiş oldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi asılan pankartlarla ilgili 250 ile 500 lira arasında bir rakam belirleyerek, bu paranın kulübün hesabına yatırılması şartını koştu. Böylelikle hem şehir süslenirken, hem de Yeni Malatyaspor kulübünün kasasına sıcak para girecek. Çorbada az da olsa tuzu olsun isteyen vatandaşlar uygulamayı doğru bulurken, şu ana kadar kulübe 30 farklı iş yeri ve şahıs tarafından bağış yapıldığı öğrenildi. Tam 10 yıl sonra yeniden Süper Lig’e çıkmanın eşiğine gelen Yeni Malatyaspor’un, Salı akşamı oynayacağı Eskişehirspor maçının biletleri ise 3 günde tükenmişti. 

FATİH AVCI
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