YENİMALATYASPOR'A ÖĞRENCİLERDEN ZİYARET

Öğrenciler yanlarında getirdikleri tatlıyı futbolculara ikram ederken, Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut bu tür ziyaretlerin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Bulut, “Gençler bizim geleceğimiz. Yanlarında da çok kıymetli öğretmenlerimiz var. Evkur Yeni Malatyaspor olarak başarılı olup, bu şehrin insanlarını mutlu edebiliyorsak bizden mutlusu ve huzurlusu yok. Bu hafta zor bir maç oynayacağız. Öğrenci kardeşlerimizin bu desteği bize güç katacak” diye konuştu.

Okul Müdürü Ali Kaçmaz ise, Yeni Malatyaspor'umuza oynayacağımız zorlu maçta başarılar diledi. busabahmalatya.com