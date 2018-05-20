Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 30°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102410
ALTIN
186.636
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0395
EURO
5.2816

Yenimalatya Spor mali genel kurulunu gerçekleştirecek

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor 27 Mayıs’ta mali genel kurulunu gerçekleştirecek.

Yenimalatya Spor mali genel kurulunu gerçekleştirecek

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor 27 Mayıs’ta mali genel kurulunu gerçekleştirecek.

20 Mayıs 2018 Pazar 13:38
Yenimalatya Spor mali genel kurulunu gerçekleştirecek

Kulüpten elde edilen bilgiye göre sarı-kırmızılı kulüp 27 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da Nurettin Soykan Tesisleri’nde mali genel kurul için toplanacak. Bu tarihte gerekli çoğunluk sağlanamaması halinde genel kurul 17 Haziran Pazar saat 10.00’da Battalgazi Belediyesi’nin yeni kongre salonunda yapılacak. 
Gelir-gider tablosu ve yeni sezonun tahmini bütçesinin açıklanacağı genel kurulda Adil Gevrek yönetimi mali açıdan ibraya sunulacak. 
Süper Lig ekibinde seçimli genel kurulunun ise yakın bir tarihte düşünülmediği ifade edildi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaYenimalatya Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'da Mangala Turnuvası düzenlendi
Malatya'da Mangala Turnuvası düzenlendi
U20 Genç Milli Takıma Yenimalatya Spor'dan oyuncu çağrıldı
U20 Genç Milli Takıma Yenimalatya Spor'dan oyuncu çağrıldı
Aytaç Kara ve Doria ile sözleşme yok!
Aytaç Kara ve Doria ile sözleşme yok!

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim