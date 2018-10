Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 9. haftasında Ankaragücü karşısında alınan 1-0'lık yenilgiyi hak ettiklerini belirten Ravcı, “Neticede deplasmanda kaybettiğimiz bir 3 puan var. Takım olarak bu yenilgiyi hak ettik mi, bence sonuna kadar hak ettik. İyi bir performans ortaya koyamadık. Bunu da beklemiyorduk çünkü Antalya'da yaptığımız kamp, antrenmanlar açısından iyi geçmişti. Orada istekli bir çalışma vardı. Biz bunun maça da yansıyacağını düşündük. Ama maalesef böyle olmadı” açıklamasında bulundu.



“Bunu düzeltecek olan futbolcularımızın kendileri”

Her takımda kötü süreçlerin yaşanabileceğini belirten Ravcı, şunları söyledi:

“Kimsenin tedirgin olmasına ya da farklı düşünce içerisine girmesine gerek yok. Biz herkesten daha fazla o maçı kazanmayı istedik ama bazen böyle durumlar, kötü haftalar yaşanabiliyor. Bunu düzeltecek olan futbolcularımızın kendileri. Bizler her ne kadar dışarıdan onlara inandığımızı, güvendiğimizi ya da motivasyon açısından her zaman yaptığımızı yapsak da yine bu durumu futbolcularımız düzeltecek. Bizlerin onlara inandığını zaten biliyorlar. Önemli olan onların kendilerine inanmaları.”



“Bununda üstesinden geleceğiz”

Yaşadıkları kötü durumun üstesinden geleceklerine inandığını kaydeden Ali Ravcı, “Bu durumdan en kısa zamanda çıkacağız. En kısa zaman da ne zaman, Galatasaray maçı. Taraftarlarımızın desteğiyle, oyuncularımızın da geçen hafta kötü oynayıp kaybetmeleriyle en azından bu kötü gidişe 'dur' diyeceklerini biliyorum. Çünkü daha önceki haftalarda da evvelki senelerde de bir takım sıkıntılı haftalar yaşamıştık. Bazen 3-4 ya da 5 hafta kazanamadığımız haftalar oluyordu ama bunu da düzelteceğiz. Bunun da üstesinden geleceğiz” şeklinde konuştu.



“İşi ceza seviyesine getirecek sorunlar değil”

Takımdaki sorunları konuşarak aşacaklarına inandığını da belirten Sportif Direktör Ravcı, sözlerine şöyle devam etti:

“Teknik direktörümüz Erol Bulut ile her gün takımla ilgili istişareler yapıyoruz. Olan ya da olabilecek sorunları kendi aramızda da paylaşıyoruz. Bu tesislerde, kamplarda neticede bir insan topluluğu yaşıyor. İnsanların grup halinde bir arada oldukları yerlerde mutlaka ufak tefek sorunlar çıkabiliyor. Oyuncular nihayetinde robot değil, onlarında duyguları var. Hafta içi gerek sosyal hayatlarında gerek kendi arkadaşları içerisinde ufak tefek sıkıntılar yaşıyor. Sizler de yaşıyorsunuz. Çalıştığınız iş yerinizde ya da dışarıda arkadaşlarınızla, dostlarınızla sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Ama bizim yaşadığımız sorunlar çok büyük değil, ufak tefek şeyler. Erol hoca da bizler de oyuncularla birebir konuşup, halledeceğiz. Halledilmeyecek sorunlar değil. Ortada çok büyük bir sorun yok. İşi ceza seviyesine getirecek sorunlar değil. Bunu bizim bile konuşmamıza gerek yok. Oyuncular da aralarında bir sorun, problem varsa onu kendi aralarında hallederler. Ortada çok fazla büyütülecek bir durum yok. Biz, Galatasaray maçına en iyi şekilde nasıl hazırlanırız buna bakıyoruz. Galatasaray maçının hem oyunsal hem de skor anlamında iyi geçmesi için çalışmalara başladık, inşallah da öyle olacak.”



“Milli maçlardan sonra puan kaybı yaşamak bir kanun değil”

Milli maç araları sonrası puan kaybetmeleriyle ilgili de konuşan Ali Ravcı, “Milli maçlardan sonra puan kaybı yaşamak bir kanun değil. 'Mili maç girdi, milli maç arası akabindeki maçı kötü bitecek' diye bir şey yok. Bence bir tesadüf. Milli maç araları bugüne kadar bizim açımızdan hep iyi geçti. Özellikle sakat oyuncularımızın düzelmesi ve yaptığımız antrenmanlar açısından iyi geçti ama böyle de bir istatistik var. Bunu bir daha ki milli maç arasında da çözmek lazım” dedi.



“Hiçbir takım, yenilmeyecek bir takım değil”

Son olarak ligin 10. haftasında Malatya'da oynayacakları Galatasaray maçına da değinen Ravcı, “Galatasaray ile oynayacağımız maç, kazanılmayacak bir maç değil. Biz Galatasaray'ı daha öncede yendik. Fenerbahçe'yi de yendik. Tabii normal, sıradan bir maç olarak görmüyoruz. Galatasaray bu ligin lokomotif takımlarından bir tanesi. Birçok şampiyonlukları var. Ama hiçbir takım, yenilmeyecek takım değil. Biz her zaman olduğu gibi kendimize inanıp, güveniyoruz. Yeter ki oyuncularımızın o gün saha içerisinde motivasyonları tam olsun. Maçı çok istemeleri, mücadeleyi sahaya yansıtmaları bizim açımızdan önemli. Bunu yansıttıkları sürece zaten yenemeyeceğimiz takım yok. Galatasaray maçıyla birlikte inşallah yine iyi bir başlangıç yaparız. Alacağımız galibiyet, diğer maçların kazanılması açısından bize de bir moral olur. Amacımız, hedefimiz 3 puan” diye konuştu.